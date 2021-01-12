MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Gözler EDHO 179. bölüm fragmanında
GeriTelevizyon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Gözler EDHO 179. bölüm fragmanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Gözler EDHO 179. bölüm fragmanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Gözler EDHO 179. bölüm fragmanında
Abone Olgoogle-news

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için heyecan giderek artıyor. EDHO 179. bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyiciler araştırmalarını hızlandırdılar. Dizinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı sorusu yayınlanan 12 Ocak ATV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte her hafta salı günü yayınlanan EDHO yeni bölüm hakkında bilgiler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu akşam olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile yanıt buldu.  ATV yayın akışına göre bu akşam EDHO’nun 179. bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele etti. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışı içerisinde 19:45’de Kupa Günlüğü, 20:45’de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ve tarih belli olmadı.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Yeni Malatyaspor – Galatasaray

22:45 Maraşlı

02:00 Akıncı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle