Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Gözler EDHO 179. bölüm fragmanında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu akşam olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile yanıt buldu. ATV yayın akışına göre bu akşam EDHO’nun 179. bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele etti. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışı içerisinde 19:45’de Kupa Günlüğü, 20:45’de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ve tarih belli olmadı.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Yeni Malatyaspor – Galatasaray

22:45 Maraşlı

02:00 Akıncı