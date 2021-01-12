Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Gözler EDHO 179. bölüm fragmanında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için heyecan giderek artıyor. EDHO 179. bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyiciler araştırmalarını hızlandırdılar. Dizinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı sorusu yayınlanan 12 Ocak ATV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte her hafta salı günü yayınlanan EDHO yeni bölüm hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu akşam olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile yanıt buldu. ATV yayın akışına göre bu akşam EDHO’nun 179. bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele etti. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışı içerisinde 19:45’de Kupa Günlüğü, 20:45’de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ve tarih belli olmadı.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Yeni Malatyaspor – Galatasaray
22:45 Maraşlı
02:00 Akıncı
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