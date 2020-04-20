Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında beklenmeyen darbe!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin 164. bölüm fragmanında Çakırbeyli ailesi düşmanlarından ve kendi dostlarından hiç beklemedikleri bir darbe alıyorlar. Tüm masa üyelerini karşılarına alan Çakırbeyli ailesinin yeni hamlesinin ne olacağı merak edilirken, dizinin yeni bölüm fragmanında yaşanacak diğer olaylarda merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanında neler yaşanıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 21 Nisan salı günü yayınlanacak yeni bölüm öncesinde ekranlara gelen fragmanda Çakırbeyli ailesinin zor bir durumda olduğu görülürken, sevilen karakterlen Fahri'nin de uğradığı saldırı sonrası hastanede olduğu yeni bölümden gelen ilk notlar arasında. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır. Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) April 14, 2020
164.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/C5aBqO9jGp
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