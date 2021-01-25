Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte EDHO 180. bölümde yaşananlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Salı akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde 'Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü ile duygusal anlar yaşanmış, son bölümün final sahnesinde ise Hızır'ın ölüp, ölmediği merak konusu olmuştu.. Yeni bölümden ilk sahneler izleyicinin karşısına çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde yaşanacak olayların özeti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180.bölümde, ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer. Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
EDHO 180. BÖLÜM FRAGMANI
''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlattıracağız!'' 🔥#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni bölümüyle yarın 20.00'de @atvcomtr'de! pic.twitter.com/ekFvkqZ6V1— Eşkiyatv (@eskiyatv) January 25, 2021
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