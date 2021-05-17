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Televizyon
Haber Giriş: 17.05.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Hızır Ali ölecek mi?.. İşte yeni bölümden ilk sahneler

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Hızır Ali ölecek mi?.. İşte yeni bölümden ilk sahneler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yayınlacak yeni bölümü öncesinde tanıtım yayınlandı. Bu hafta ki bölümde Hızır Ali'nin saldırıya uğraması dikkat çeken anlardan biri oluyor.. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde başka neler yaşanıyor? İşte detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümde, İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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