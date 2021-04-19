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Televizyon
Haber Giriş: 19.04.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. EDHO 191. fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. EDHO 191. fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Hızır düşmanlarının üstüne yeni planlar kurarken, gizli operasyonları yapanın Alparslan olduğundan artık iyice şüphelenmeye başlıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölümün özeti ve detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Hızır düşmanlarına yeni planlar hazırlarken, Alparslan'ın gizli işler çevirdiğinden şüphelenmeye devam ediyor.. İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

 

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI;

 

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

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