MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. EDHO 170. bölüm fragmanı
GeriTelevizyon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. EDHO 170. bölüm fragmanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 31.10.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. EDHO 170. bölüm fragmanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. EDHO 170. bölüm fragmanı
Abone Olgoogle-news

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin bu hafta yaşanacak sahnelerinde sürpriz anlar dikkat çekerken, Hızır'ın, Yaman'la anlaşması ve savaşı bitirmeyi çalışması merak uyandırırken, Alparslan kararından vazgeçmiyor.. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte EDHO 170. bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptıkları yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük kozu ise Kubilay olacaktır. Tüm masayı karşısına alan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, gövde gösterisi yapar. Hızır Reis ise Korkmazlar'ın planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle