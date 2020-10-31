Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. EDHO 170. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptıkları yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük kozu ise Kubilay olacaktır. Tüm masayı karşısına alan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, gövde gösterisi yapar. Hızır Reis ise Korkmazlar'ın planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı