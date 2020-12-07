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Haber Giriş: 07.12.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Alparslan ve Yaman karşı karşıya

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Alparslan ve Yaman karşı karşıya
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Alparslan ve Yaman'ın yaptıkları son bölümün dikkat çeken sahnelerinden olmuştu. Yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 75. bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni bölümünde meydana gelecek olaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölümde masada işler karışıyor..

"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!

"Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı

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