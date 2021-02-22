Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Alparslan ölüyor mu? İşte detaylar

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.

"Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 183. BÖLÜM FRAGMANI