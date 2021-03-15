Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahneler yer alıyor. Yaman kardeşi Selman tarafından hiç beklemediği bir oyunun içine düşerken, İdris ve Demir saldırıya uğruyor. Tüm bu gelişmelerin ardından masa üyelerinin toplu yaptığı görüşme sırasında İshak tüm masa üyelerine saldırı düzenliyor.. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve dizinin bu haftaki fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.00:42Son Fragman"Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

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