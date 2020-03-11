Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar 159. bölüm tam ve kesintisiz izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı akşamı 159. bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde Boran'ın, Hızır'ın tüm ikazlarına rağmen Bicolara saldırmaya devam etmesi ve Hızır'ın Boran için infaz emrini vermesi damga vurdu. Tufan'ın kızının öldüğünün görülmesi ise son bölümde yaşanan heyecanlı gelişmelerden oldu. İşte, izleyemeyenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme linki ve 159. bölümde yaşanan gelişmeler.
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 10 Mart Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Boran'ın akıbeti merak konusu olurken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünü izleyemeyenler 159. bölümle ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.
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