Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali izle - EDHO 165. son bölüm tam ve kesintisiz izle

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Nisan Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Sezon finali ile yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümünde, Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas’ın Behzat’a karşı tavrı feyyaz'ın planlarına kavuşması dikkat çekti. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali izleme linki ve son bölümle ilgili ayrıntılar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KESİNTİSİZ İZLE

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan’ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas’ın Behzat’a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür’ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet’in, kardeşim dediği Hızır’a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet’in Behzat’ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.