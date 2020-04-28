Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sezon Finali) fragmanı ekranlara geldi.. İşte EDHO 165. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam yayınlanacak 165. bölümü ile sezon finali yapacak. Dizinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanında neler olacağı merak ediliyordu. EDHO 165. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölümünde neler yaşanıyor? Tüm masayı karşısına alan Hızır, savaşı nasıl bitirecek? İşte sezon finalinden özetlenen sahneler
Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır. Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) April 21, 2020
165.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/C0d5vquUjZ
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