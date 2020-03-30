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Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" setinde corona virüs önlemi.. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" setinde corona virüs önlemi.. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı dizinin ekibi, çekim için kullanılan mekanları ve araçları dezenfekte ederek çalışmalara devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanacak yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin setinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri alındı.

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yönettiği dizi, 40'ar kişilik üç ekibe ayrıldı. Bu kapsamda, başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi oyuncuların paylaştığı dizinin çekim mekanları dezenfekte ediliyor.

Mekanların yanı sıra sete gelen karavan, jeneratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere kullanılan her yer günde en az 3 kez temizleniyor. Yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak, ulaştırmayı da toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla sağlıyor.
Her ekip için ayrı ambulanslar bekletilen ve çalışanlarla oyunculara rutin kontroller yapılan sette, özel yaptırtılan tulum ve maskeler kullanılıyor. Oyunculardan Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün sahnelerine 65 yaş üzerinde oldukları için ara verilen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", her salı takipçileriyle buluşuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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