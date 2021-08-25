Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Geri sayım başladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon için geri sayıma geçti. Mayıs ayında sezon finali ile izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında bazı bilgiler

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yeni sezona giriş yapacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, ATV dizilerinin genel olarak eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması dolayısıyla, dizinin 10 Eylül Salı günü ekranlarda olacağı söylenebilir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık

içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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