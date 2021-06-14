Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final fragmanı yayınlandı.. İşte EDHO son bölümde yaşanacak olaylar!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finali fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli kendini hedefe koyuyor.. Son bölümde 'Kimsesiz Doğan'ın ölümünün ardından gelecek hamle merak ediliyordu.. İşte EDHO yeni bölümde meydana gelecek olaylar..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli ve Yaman kendini hedefe koyuyor..
"Hedefe kendimi koyacağım!" 💣#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz sezon finaliyle Salı 20.00'de @atvcomtr'de! pic.twitter.com/rfnz3Sofzo— Eşkiyatv (@eskiyatv) June 13, 2021
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE;
Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.
Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.
Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.