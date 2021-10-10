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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak?

#Edho#Edho Yeni Sezon#Edho Yeni Bölüm
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu gündemde yer alıyor. 12 ismi açıklayan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, ‘Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak.’ açıklamasını yaptı. İşte EDHO'ya katılacak yeni sezon oyuncularının isimleri ve karakterleri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri yeni sezon için sabırsızlanmaya başladılar. Her hafta salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu bekleniyor.  ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncuları arasında yeni sezonda sürpriz isimler katılıyor. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında dizinin ne zaman başlayacağını ve kadrosuna katılacak olan isimlerin kimlerin olduğunu açıkladı. Peki, EDHO ne zaman başlıyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında, ‘Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yedinci sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON OYUNCULARI

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İşte ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni oyuncuları ve rolleri:

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna
Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi
Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel bolca 'racon' kesilen bir diziye pek yakışacağa benziyor. Onu şöyle paltosunu sırtına atmış, boynunda beyaz atkıyla düşürüyorum da, hiç yadırganmaz vallahi. Ama benim asıl merak ettiğim Levent Ülgen'in performansı. Malum, onu genellikle mizahi karakterlerde izlemeye alıştık. Bu yeni rol onun parlak kariyerinde yeni bir tramplen olacağa benziyor.’ Açıklamasını yaptı.

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