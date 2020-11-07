Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Behzat ölüyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise en merak edilen sorulardan biri Behzat öldü mü sorusunun cevabı oluyor.. 170. bölümün final sahnesinde vurularak ağır yaralanan Behzat'ı, yakın dostu İlyas kurtarmaya gelmişti.. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Behzat öldü mü sorusunun cevabı var mı? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Behzat'ın hastanede yoğun bakımda oluşu dikkat çeken, gelen ilk karelerde öldüğüne yönelik replikler yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanın da başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında;
"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni bölümüyle Salı 20.00’de @atvcomtr’de! pic.twitter.com/Cuws55E3W8— Eşkiyatv (@eskiyatv) November 6, 2020
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde;
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.00:45Son Fragman"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"
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