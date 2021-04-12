Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacak olayların özeti

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.

ALPARSLAN GERİ DÖNDÜ

182. bölümde başından vurulup tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Alpaslan, bu bölümde yeniden ayağa kalktı. Hızır ve İlyas'ın mezbahanede tutulduğu sahneye yapılan operasyona, uzaktan keskin nişancı olarak destek vermesi, ekran başında Alpaslan'ın sahalara dönmesini çok isteyen kalpleri eritti.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?