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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlıyor? Tarih detayı!

#Edho#Eşkıya
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlıyor Tarih detayı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Her hafta yeni bölümleri salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümleri ile ilgili sürpriz açıklamalar gündeme geldi. Dizi oyuncuları arasına yeni sezonda katılan isimler arasında Uğur Yücel, Levent Ülgen gibi isimler bulunuyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. EDHO yeni sezon oyuncuları arasında yer alan 12 ismi açıklayan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, ‘Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak.’ açıklamasında bulundu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında, ‘Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yedinci sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi.

İşte, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni oyuncuları ve rolleri:

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni
Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna
Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi
Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

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Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel bolca 'racon' kesilen bir diziye pek yakışacağa benziyor. Onu şöyle paltosunu sırtına atmış, boynunda beyaz atkıyla düşürüyorum da, hiç yadırganmaz vallahi. Ama benim asıl merak ettiğim Levent Ülgen'in performansı. Malum, onu genellikle mizahi karakterlerde izlemeye alıştık. Bu yeni rol onun parlak kariyerinde yeni bir tramplen olacağa benziyor.’ Açıklamasını yaptı.

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#Edho#Eşkıya

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