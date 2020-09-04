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Haber Giriş: 04.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlayacak sorusu diziyi takip edenler tarafından merakla beklenen sorular arasında yer alıyor. Dizinin başrol oyuncuların Oktay Kaynarca yeni sezon ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Peki EDHO yeni sezona ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı ile ilgili televizyon dünyasında kulis bilgileri olsa da henüz resmi açıklama yapılmadı. Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bilgilendirme ile sevenlerini heyecanlandıran açıklamada bulundu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak

Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımla 'Az kaldı..' mesajı verirken kanal yönetiminden henüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bir açıklama yapılmadı

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