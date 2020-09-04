Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı ile ilgili televizyon dünyasında kulis bilgileri olsa da henüz resmi açıklama yapılmadı. Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bilgilendirme ile sevenlerini heyecanlandıran açıklamada bulundu.

Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımla 'Az kaldı..' mesajı verirken kanal yönetiminden henüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bir açıklama yapılmadı