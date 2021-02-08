Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu hafta yok mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi. Dizinin son bölümünde yaşanan olayların ardından yeni bölümde neler olacağı merak edilirken, fragmanın henüz ekranlara gelmemesi de dikkat çeken konular arasında.

Dizinin bu hafta yayınlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, fragman da ekranlara gelmedi. Yeni bölüm tanıtımı ekranlara geldiğinde ve diğer gelişmeler haberimizde olacak..