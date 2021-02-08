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Televizyon
Haber Giriş: 08.02.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu hafta yok mu?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu hafta yok mu?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu haftaki bölümünde yaşanacak olayları merak eden izleyiciler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını arıyor.. Yeni bölüm fragmanının ekranlara gelmemesinden dolayı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu hafta yok mu sorusunu soran izleyenler dizinin yeni haftada yayında olup, olmayacağını merak ediyorlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi. Dizinin son bölümünde yaşanan olayların ardından yeni bölümde neler olacağı merak edilirken, fragmanın henüz ekranlara gelmemesi de dikkat çeken konular arasında.

Dizinin bu hafta yayınlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, fragman da ekranlara gelmedi. Yeni bölüm tanıtımı ekranlara geldiğinde ve diğer gelişmeler haberimizde olacak..

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