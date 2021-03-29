Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 188. Bölüm fragmanı ekranlara geldi.. İşte yeni bölümden ilk kareler

Hepsinin tek tek peşine düşeceğim, doğduğuna pişman edeceğim!"Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 188. BÖLÜM FRAGMANI

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