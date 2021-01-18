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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanacak. Dizinin ekranlara geleceği yeni bölüm fragmanında sürpriz olaylar yaşanıyor.. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrı kalan Ali Sürmeli yeni bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yerini alıyor. İşte yeni bölüm fragmanından merak edilen detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Ali Sürmeli yeniden ekranlara dönerken, sevilen karakterler 'Hayriye Anne'nin öldüğü görülüyor. Son bölümün final sahnesinden merakta bırakan 'Ebru'nun hain olduğu anlaşılacak mı?' sorusunun cevabı ise Ceylan'ın kusuruz planı ile aydınlanıyor.. İşte EDHO'nun yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

 

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE;

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz.

Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

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