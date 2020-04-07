Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Yeni bölüm yayınlanmayacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı bu hafta ekranlara gelmedi. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde izleyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı sorularının cevaplarını internette araştırdılar. Yayınlanmayan fragmanın ardından dizinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı merak edildi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam yayınlancak mı? İşte detaylar..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ATV kanalının yayın akışına bakıldığında normal yayın saatinde görülmüyor. Bu akşamın Berat Kandili olması sebebi ile yayın akışında değişikliğe gidildiği görülüyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yerine dizinin yayınlanacağı saatlerde 20:00-22-30 arasında Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel yayınının olduğu görülüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında detaylar haberimizde olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle