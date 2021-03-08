Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İshak öldü mü?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün final sahnesinde İlyas hazırladığı planla İshak'ı hiç beklemediği anda hedef aldı. Final sahnesinde yaşanan bu gelişmenin ardından izleyenler 'İshak öldü mü?' sorusunun yanıtını ararken yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahneler ekranlara yansıdı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte yeni bölümün özeti..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde;
İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI
''Emrin geldiği en büyük yerden başla anlatmaya.'' 🌪️#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni bölümüyle Salı 20.00'de @atvcomtr'de! pic.twitter.com/Vn9LExfYLO— Eşkiyatv (@eskiyatv) March 6, 2021