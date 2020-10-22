Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölüm Fragmanı yayınlandı.. EDHO yeni bölümde gündem Alparslan!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin 169. bölümünde Alparslan ve Hızır'ın kararları dikkat çekiyor. Korkmazlara en büyük darbe masa üyelerinden geliyor. Peki dizinin yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölüm Fragmanı

“Tanımadığın düşman ile baş edemezsin!”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle Salı 20.00’de atv’de!#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz @eskiyatv pic.twitter.com/G3G4JTk2ow — atv (@atvcomtr) October 22, 2020

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde:

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.