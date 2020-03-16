Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı izle - Boran öldü mü?

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 17 Mart Salı akşamı sevenleri ile buluşacak. Geçtiğimiz haftaki son bölümde yaralanan Boran'ın yeni bölüm fragmanında akıbeti izleyenleri meraklandırdı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli aldığı ölüm haberi sonrası oldukça öfkelenecek. Yakınlarının bir araya geleceği değerlendirme esnasında her taşın altına bakılması emrini verecek.

Alpaslan ise aldığı emir sonrası harekete geçerek Bicoların yerini bulmak için harekete geçecek. Boran’ın intikam ateşiyle yanan Çakırbeyliler, Bicoların peşine düşecek. Öte yandan cenazede İylas ve Behzat için verilen karşı saldırı ise herkesi tedirgin edecek. Peki, Boran’ın cenazesinde bir ölüm haberi daha gelecek mi?