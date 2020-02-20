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Haber Giriş: 20.02.2020 - 16:55,Son Güncelleme:/

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm tek parça izle

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Boran ve ona kurulan tuzak gündem olurken, dizinin son bölümünün final sahnesi ise dikkat çekti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Bicolar tarafından kurulan tuzağa düşen Boran, ele geçirilen paraların ve Damla'nın yerini söylemesi üzerine masa üyeleri büyük bir sıkıntı ile karşı karşı kalıyor. Boran'ın, Tufan kızı olduğunu bilmediği Demet tarafından düşürüldüğü tuzakta Bico'lar istediklerini alıyor. Boran'ın bu olayı hazmedemeyerek kurduğu plan ise dizinin final sahnesinde ortaya çıkıyor.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölümde meydana gelen olaylar ve diziyi tek parça halinde izleyebileceğiniz adres..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır. Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.

 

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