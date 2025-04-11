Yılların eskitemediği aşkını bir kez daha haykırdı: Bir de karıma laf ederler

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Dile kolay... 1997 yılından bu yana birlikteler...

David'in, o dönemde Spice Girls grubuyla ünlenen Victoria Adams'ı bir video klipte görüp de "Ben bu kızla evleneceğim" dediği günün de, bir futbol maçında tanıştıkları günün de üzerinden çok uzun zaman geçti.

Beckham çifti 1999 yılında evlendi, bu arada dört tane çocuk sahibi oldular. Elbette onlar da her çift gibi zorluklar yaşadı, nice badireler atlattı. Ama belli ki birbirlerine olan sevgileri de saygıları da sağlam...

Öyle ki ihanet rüzgarları bile onları etkilemedi. Hatta birbirlerine daha çok kenetlendiler. Şimdi de sevgi dolu eş ve aile babası, milyonlarca kişinin önünde karısına olan aşkını bir kez daha haykırdı.

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Maç sırasında Victoria Beckham da stadyumda kocasının yanındaydı. Her ne kadar duygularını kocası David ile çocukları Romeo ve Harper kadar belli etmese de karşılaşmayı soğukkanlı bir biçimde izledi Victoria.

Bu kez olaylar Beckham ailesinin Londra'dan sonra bir ayağının bulunduğu ABD'nin Miami kentinde gerçekleşti.

David Beckham'ın, patronlarından biri olduğu Inter Miami takımının maçındaydı ailenin bazı üyeleri. Ford Lauderdale Stadyumu'nda oynanan yarı finale çıkma maçında Inter Miami oyuncuları sahada müthiş bir mücadeleye girişti.

O sırada kendisi de bir zamanlar sahalarda fırtına gibi esen David Beckham da saha kenarındaydı. Elbette heyecanına hakim olamadı ve kelimenin tam anlamıyla kendinden geçti.

İşte o anlarda da yanında karısı Victoria Beckham, oğullarından Romeo ve kızı Harper vardı. Onlar da David ile birlikte heyecanlandı, onunla birlikte endişelendi, onunla birlikte mutlu oldu.

Bu arada CONCACAF Şampiyonlar Kupası yarı finalinin sonunda gülen taraf da Beckham ve Inter Milan oldu. Beckham'ın takımı, maçı 3-0 galip bitirdi.



Victoria Beckham da onlar kadar duygularını belli etmese de maçı ilgiyle izledi. Karşılaşmanın büyük bölümünde de ayaktaydı. Tabii ki üzerinde yine kendi imzasını taşıyan bir kıyafet vardı.

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Maçın sonunda David Beckham da her şeyi bir kenara bırakıp Instagram sayfasından karısına teşekkür etti.

Maçta çekilen bir fotoğrafı paylaşan David Beçkham oradan da karısına övgüler yağdırdı: "Ve karımın futbolla ilgilenmediğini, hoşlanmadığını söylerler" diye başladı satırlarına.

Ardından da şöyle devam etti: "Bu ne cüret! Dün gece stadyumda çoğumuz için duygular yoğundu." Mesajın sonunda da vurucu cümleler geldi: "Seni seviyorum Victoria Beckham… Her zaman yanımdasın"

David Beckham'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve destek mesajı geldi.