O gün yine eski kıyafetlerini giydi... Dedesiyle babaannesine sıcacık bir selam gönderdi

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Hatta bilinmekte kalmayıp bu konuda hem hayranlarından hem de ailenin ileri gelenlerinden tam not alıyor.

Geçen hafta Prens William ile 14'üncü evlilik yıl dönümünü kutlayan Middleton bunun için Mull Adası'ndaydı... Oradaki iki günlük ziyaret sırasında da dar pantolonlar başta olmak üzere hep günlük, rahat giysiler içinde görüntülendi.

Döndükten birkaç gün sonra da Zafer Günü (VE Day) kutlamaları için düzenlenen törendeydi. Üstelik bütün ailesiyle birlikte.

HASTALIĞI ATLATTI... IŞIL IŞIL PARLADI

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve onu destekleyen ortaklarının teslim olduğu günün yıl dönümü nedeniyle gösterişli bir kutlama yapıldı.

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Galler Prensi William, Galler Prensesi Kate ve çocukları George, Charlotte ile Louis, ailenin ileri gelenlerinin katıldığı törende yine bütün dikkatleri üzerlerinde topladı.

Her ne kadar üç çocuğunun en küçüğü olan yedi yaşındaki Louis, yine herkesten rol çalsa da Kate Middleton da kelimenin tam anlamıyla pırıl pırıl parladı.

Aslına bakılırsa Kate o gün için daha önce üzerinde görülen bir kıyafeti giymişti.

ESKİ KIYAFETLE BİLE TAM NOT ALDI

Kate'in çok sevdiği modacılardan biri olan Emily Wicstead'in imzasını taşıyan mürdüm rengi bu kıyafet daha önce de 2022 yılında üzerinde görülmüştü. Hatta onu giydiği gün saç modeli ve şapkası da aynıydı.

Uzun sözün kısası geçen hafta rahat kıyafetlerle görünen Kate bu kez ise gayet şık ve resmi bir seçim yapıp ne zaman nerede ne giyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Galler Prensesi'nin elbisesi bir yana takıları da çok konuşuldu. Ama en çok da yakasına iliştirdiği broş.

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BÜTÜN KAHRAMANLARLA BİRLİKTE DEDESİNE DE SELAM GÖNDERDİ

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni simgeleyen broş uçak şeklindeydi. Elbette günün anlam ve önemine uygun bir seçimdi o uçak şeklindeki broş.

Ama Kate için bambaşka bir anlamı daha vardı.

Çünkü Kate Middleton, o broşla İkinci Dünya Savaşı'nda orduda mücadele eden dedesine de selam gönderdi söylenenlere göre.

Kate'in babası Michael Middleton tarafından dedesi olan Peter Middleton, savaş uçağı pilotu olarak görev yaptı.

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Peter Middleton, üniversite eğitimi gördükten sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Savaşın bitiminden sonra da Kate'in babaannesi Valerie Glassborow ile hayatını birleştirdi.

Aslına bakılırsa Peter Dede'nin kraliyet ailesiyle bağlantısı sadece bununla sınırlı değil. Peter Middleton, 1966 yılında Güney Afrika'dan Londra'ya Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'i de taşıdı.

Peter Middleton, torununun evleneceği Prens William ile 2010 yılında kutladığı 90'ncı doğum gününde tanıştı. Kate ile William'ın nişanlarının ilan edilmesinden birkaç gün önce de hayata veda etti.

Galler Prensesi Kate Middleton, aynı kıyafeti 2022 yılında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa için düzenlenen resmi karşılama töreninde de giymişti. Saç modeli ve şapkası bile aynıydı. Fakat o gün yakasında farklı bir broş vardı.

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BABAANNESİ DE ŞİFRE ÇÖZÜCÜYDÜ

Bu arada Kate Middleton'ın babaannesinin de İkinci Dünya Savaşı sırasında mücadele edenlerden biri olduğunu hatırlatalım. Dedesi gibi cephede değil ama cephe gerisinde.

Evlilik öncesi adıyla Valerie Glassbarrow, evlilik sonrası adıyla Valerie Middleton, savaş sırasında şifre çözücü olarak görev yaptı. Almanların birbirlerine gönderdiği gizli mesajların kırıldığı Bletchey Park'ta çalıştı Valerie Middleton gençlik yıllarında.

Ayrıca bundan birkaç yıl önce Kate'in gururla anlattığına göre babaannesi, bir dönem de gönüllü hemşirelik yaptı.