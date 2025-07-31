Ä°stese hayatÄ±nÄ±n sonuna kadar Ã§alÄ±ÅŸmadan yaÅŸar... Ama bu ailede okumayana ekmek yok Ne olacaÄŸÄ±mÄ±z belli deÄŸil kÄ±zÄ±m... AltÄ±n bileziÄŸini koluna tak

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Ama bu tÃ¼r hayatlar sadece bundan ibaret deÄŸil. Ã–zellikle de modern Ã§aÄŸlarda, bu ailelerin artÄ±k tarihe karÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler bu kadar Ã§oÄŸalmÄ±ÅŸken...

MonarÅŸi ailelerinin ayakta durabilmek, varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in eskisinden daha fazla Ã§aba gÃ¶stermeleri, halkÄ±n sempatisini olabildiÄŸince kazanmalarÄ±, bunu sÃ¼rdÃ¼rmeleri gerekiyor ki aileleri ayakta kalsÄ±n, tahtlarÄ± ellerinden gitmesin.

Ä°spanyol kraliyet ailesi de bu konudan muaf deÄŸil elbette.

Ã–zellikle de eski kral Juan Carlos'un, hatta kÄ±zÄ± ve damadÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yolsuzluklardan sonra ailenin bozulan imajÄ±nÄ± toplamak hiÃ§ kolay olmadÄ±.Â

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re babasÄ±nÄ±n yerine tahta geÃ§en Kral Felipe, her ne kadar halktan Ã§ok fazla sevgi gÃ¶rmese de KraliÃ§e Letizia, Ã¶zellikle iki kÄ±zlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu gÃ¼veni geri kazanmak iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor.

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DoÄŸrusu bu konuda, iki yÄ±ldÄ±r askerlik yapan Veliaht Prenses Leonor ile 18 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Sofia da anne ve babalarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi.

KRAL VE KRALÄ°Ã‡E 'EÄžÄ°TÄ°M ÅžART' DÄ°YOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa iki genÃ§ kÄ±zdan bÃ¼yÃ¼k olanÄ±n geleceÄŸi belli.

Leonor, zamanÄ± geldiÄŸinde babasÄ±nÄ±n yerine tahta Ã§Ä±kÄ±p Ã¼lkesinin kraliÃ§esi olacak. GÃ¼nÃ¼n birinde evlendiÄŸi adam da tÄ±pkÄ± Danimarka'nÄ±n eski kraliÃ§esi Margarethe'nin kocasÄ± gibi "prens" unvanÄ± alacak.

KÄ±z kardeÅŸi Sofia'nÄ±n geleceÄŸi ise o kadar da net deÄŸil. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa elbette bÃ¶yle soylu bir aileden geldiÄŸi iÃ§in kendisi gibi varlÄ±klÄ± bir genÃ§le yuva kurup yaÅŸayÄ±p gitmesi gayet mÃ¼mkÃ¼n.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re annesi Letizia ve babasÄ± Felipe bu iÅŸi Ã¶yle ÅŸansa bÄ±rakma taraftarÄ± deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±nÄ±n da iyi bir eÄŸitim alÄ±p kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmasÄ±, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin hiÃ§bir mesleÄŸi olmayan "yedek" prensi Harry gibi aileye sorun Ã§Ä±karmamasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar.

Bunun iÃ§in bulduklarÄ± yÃ¶ntem de Infanta Sofia'yÄ± Ã¼niversite eÄŸitimine yÃ¶nlendirmek.

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OKUMAK Ä°Ã‡Ä°N ÃœLKESÄ°NDEN AYRILACAK

Ä°spanyol kraliyet ailesinden gelen son haberlere gÃ¶re Sofia, Forward College adlÄ± bir yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim kurumunda eÄŸitim gÃ¶recek.

Bu okulun, Avrupa'nÄ±n Ã¼Ã§ farklÄ± Ã¼lkesinde yerleÅŸkeleri bulunuyor.Â Biri Portekiz'in baÅŸkenti Lizbon'da, diÄŸeri Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de, bir diÄŸeri de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te.

Ä°spanyol basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Infanta Sofia, okulun her Ã¼Ã§ yerleÅŸkesinde de okuyacak. EÄŸitim gÃ¶receÄŸi alanlar ise siyaset bilimi ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler.

ABLASIYLA AYNI OKULA GÃ–NDERÄ°LDÄ°

Her ne kadar Sofia; taht iÃ§in ablasÄ± Leonor'un ardÄ±ndan gelse de ÅŸu ana kadar onun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼yÃ¼k eÄŸitim yolundan geÃ§ti.

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TÄ±pkÄ± ablasÄ± gibi, baÅŸka kraliyet ailesi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da okudÄŸu Galler'deki UWC Atlantic College'da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

Leonor, bu okulun ardÄ±ndan askeri eÄŸitimine baÅŸladÄ±. Ama aynÄ± durum Sofia iÃ§in zorunlu deÄŸil. Bu yÃ¼zden de onun yapmasÄ± gereken yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini tamamlamak.

Sofia'nÄ±n gideceÄŸi okul, London School of Economics'e baÄŸlÄ± olarak 2021 yÄ±lÄ±nda kuruldu. Okul, yerleÅŸik deÄŸil biraz "gÃ¶Ã§ebe" bir akademik deneyim tercih ediyor. Ã–ÄŸrenciler, 15 kiÅŸilik sÄ±nÄ±flarda eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yorlar

Okulun yÄ±llÄ±k Ã¼creti Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerinden gelen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yÄ±llÄ±k 18 bin 500 Euro... Sofia'nÄ±n eÄŸitim giderleri Ä°spanyol kraliyet ailesinin resmi bÃ¼tÃ§esinden karÅŸÄ±lanacak.

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Sofia tÄ±pkÄ± ablasÄ± Leonor ve Avrupa'nÄ±n baÅŸka kraliyet ailesinin Ã§ocuklarÄ± gibi Galler'deki UWC Atlantic College'da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce de okuldan diplomasÄ±nÄ± aldÄ±.Â





Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Sofia, bu yÄ±l nisan ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±na girdi. AblasÄ± Leonor, veliaht olduÄŸu iÃ§in onun 18 yaÅŸÄ± Ã¼lke Ã§apÄ±nda kutlanmÄ±ÅŸtÄ±. Sofia'nÄ±nki ise biraz daha sade oldu. Ailenin resmi Instagram hesabÄ±ndan Ã¶zel olarak Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ± genÃ§ kÄ±zÄ±n.





SÃœREKLÄ° ABLASIYLA KIYASLANIYOR

Bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir ailenin Ã¼yesi olduÄŸu iÃ§in de neredeyse doÄŸduÄŸundan bu yana ablasÄ± Leonor ile kÄ±yaslanÄ±yor. . Ä°ki kardeÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kken daha uzun boylu olan Leonor'du. Sofia ondan daha kÄ±saydÄ±.

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Ama daha sonra bu konuda ibre Sofia'dan yana dÃ¶ndÃ¼. Bir anda boyu uzadÄ± ve neredeyse babasÄ±na yetiÅŸti.

Bu durum da Leonor Ã¼zerinde bir baskÄ± yarattÄ±. GenÃ§ kÄ±z, ailece gittikleri etkinliklerde daha yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± giymeye bÃ¶ylece kardeÅŸiyle arasÄ±ndaki boy farkÄ±nÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Tabii bu durum Sofia'nÄ±n daha uzun boylu olduÄŸu gerÃ§eÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor.

Ä°KÄ°SÄ° DE AÄ°LENÄ°N KURALLARINA UYMAK ZORUNDA

AralarÄ±nda bÃ¶yle farklar olsa da Leonor ve Sofia'ya aileleri tarafÄ±ndan eÄŸitim konusunda fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi tanÄ±ndÄ±. Askeri akademi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne kadar iki kÄ±z da aynÄ± eÄŸitimden geÃ§ti.

AyrÄ±ca anneleri Letizia'nÄ±n iki kÄ±zÄ± Ã¼zerindeki baskÄ±sÄ± da benzer durumda. Giyim kuÅŸam, vÃ¼cut gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerini konuma gibi konularda kÄ±zlarÄ±nÄ± katÄ± bir disiplin altÄ±na almÄ±ÅŸ durumda.

AyrÄ±ca daha kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda elektronik aletleri kullanmalarÄ± da katÄ± kurallarla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±. Haftada sadece bir gÃ¼n TV izleyebildiler.

Bunun yanÄ± sÄ±ra canlarÄ± istediÄŸi gibi ÅŸeker Ã§ikolata da yiyemiyorlar. Ãœstelik her gÃ¼n belirli saatler iÃ§inde kitap okumak zorundalar.

Ã–zetle gelecekleri her ne kadar farklÄ± olsa da Leonor ve Sofia ailelerinin koyduÄŸu bazÄ± katÄ± kurallara eÅŸit ÅŸekilde uymak zorunda.

KISKANÃ‡LIK OLMASIN DÄ°YE...

Bu arada Kral Felipe, kÄ±zlarÄ± arasÄ±nda bu tÃ¼rden kÄ±skanÃ§lÄ±klar yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.

Bunun bir Ã¶rneÄŸini de bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±yla yani veliahtÄ± olan Leonor'la yapÄ±lan resmi bir fotoÄŸraf Ã§ekimi sÄ±rasÄ±nda sergiledi. Ã–nce Leonor ile poz verdi Felipe. Ki kendisinden sonra tahta geÃ§ecek olan kÄ±zÄ±yla birlikte bu pozu vermek zorundaydÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Sofia'nÄ±n kÄ±skanmamasÄ± ve kendini kÃ¶tÃ¼ hissetmemesi iÃ§in onunla da Ã¶zel bir fotograf Ã§ekimi yaptÄ±rdÄ±.Â

GELECEKTE BAMBAÅžKA HAYATLAR YAÅžAYACAKLAR

Yine Ä°spanyol basÄ±nÄ±na gÃ¶re 18 yaÅŸÄ±ndaki Leonor ile 16 yaÅŸÄ±ndaki Sofia, ikiz deÄŸiller. Ama ikizler arasÄ±nda rastlanan telepatik bir baÄŸa sahipler.

Biri Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunda diÄŸeri de bunu hissediyor. Biri sevinÃ§li olduÄŸunda diÄŸeri de kendini iyi hissediyor.

KÄ±z kardeÅŸler aynÄ± ailede doÄŸup bÃ¼yÃ¼seler de gelecekte bir noktada kesin olarak hayat Ã§izgileri ayrÄ±lacak.

Leonor kraliÃ§e olacak. O noktadan sonra Sofia'nÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ gibi aileyi temsil etme zorunluluÄŸu kalmayacak. Kendine istediÄŸi gibi bir hayat kurup meslek seÃ§ebilecek.

HEP AKILLARA WILLIAM Ä°LE 'YEDEK' KARDEÅžÄ° HARRY GELÄ°YOR

Herkes Leonor ile Sofia'nÄ±n ileride William ile Harry gibi olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor etmesine de... Yine de anne babalar dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde bu pek de yÃ¼ksek bir olasÄ±lÄ±k gibi deÄŸil.

Felipe ile Letizia, kÄ±zlarÄ±nÄ±n arasÄ±nda bu tÃ¼rden olumsuzluklar yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor.

Zaten birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re de bÃ¶ylesine sevgi dolu bir baba ve kÄ±zlarÄ±na hem sevgisini veren hem de katÄ± bir disiplin altÄ±nda tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan Letizia gibi bir anne sayesinde Leonor ile Sofia'nÄ±n gelecekte William ve Harry gibi bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde kapÄ±ÅŸmasÄ± Ã§ok da mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±z kardeÅŸler Leonor ve Sofia, William ile Harry gibi daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve sevgisiz bir ailede bÃ¼yÃ¼mÃ¼yorlar.

Ã–yle ya da bÃ¶yle Leonor ve Sofia gelecek yÄ±llarda da dÃ¼nya kamuoyunun ilgisini Ã¼zerlerinde toplayacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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Leonor ve Sofia, bebekliklerinden bu yana milyonlarÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼dÃ¼.Â