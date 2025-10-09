Kısacık aşkının kazancı da bol oldu pişmanlığı da... Sevgilisinin kredi kartını alıp lüks mağazalarda har vurup harman savurdu!

Haberin Devamı

İşte Julia Fox da böyle bir aşk sayesinde kendini milyonlarca kişiye tanıttı. 35 yaşındaki Fox bunca tanınmasını Kanye West ile yaşadığı kısacık aşka borçlu.

West ile tanışmadan önce Uncut Gems adlı yapımda kamera karşısına geçen Julia Fox, o sıralarda hayal ettiği kadar duyuramamıştı adını.

Julia Fox, hayatı boyunca hayal ettiği şöhreti Kanye West ile yaşadığı iki aylık aşkla buldu.

Ancak 2022 yılında karısından boşanan Kanye West ile tanışıp ilişki yaşayınca bir anda onu tanımayan kalmadı.

Bu aşk sadece iki ay sürse de Julia Fox'un hayatını değiştirmeye yetti. Yıllarca onca çaba harcadığı halde bir türlü ulaşamadığı hayallerine bu sayede kavuştu.

Aynı zamanda bu ona ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak para kazanmanın yollarını da açtı.

ONUN KREDİ KARTIYLA BİR GECEDE BİNLERCE DOLAR HARCADI

Gençlik yıllarında parasızlıktan kıyafet çaldığını hatta bu yüzden gözaltına bile alındığını itiraf eden Julia Fox, geçtiğimiz günlerde The Sunday Times'e verdiği röportajda da ilginç açıklamalar yaptı.

Fox, röportajda birlikte oldukları dönemde Kanye West'in kredi kartını aldığını ve çılgın gibi alışveriş ettiğini söyledi.

Ünlü moda markalarının mağazalarından canı ne isterse satın aldığını söyleyen genç kadın, bir gecede 68 bin dolar harcadığını da sözlerine ekledi.

Ama anlattığına göre satın aldığı bu marka ve pahalı ürünler onun yanına kar kalmadı. İki aylık birlikteliğin sonunda Kanye West ile yollarını ayırınca, aldığı bütün bu marka ürünleri satışa çıkardı.

Bunu da "Kanye beni terk edince hepsini satmak zorunda kaldım" diye anlattı.





'ONUN KUKLASI HALİNE GELDİĞİMİ FARK ETTİM'

Kanye West ile Julia Fox, 2011'in bitmek üzere olduğu dönemde tanıştı. Sonra da kısacık bir ilişki yaşadı...

Tanıştıkları ilk dönemde Fox, Kanye West'in moda firmasının ürünleri konusunda en büyük ilham kaynağı oldu. Aynı zamanda West onu da giyim koleksiyonunun tanıtımı konusunda bir model olarak kullandı.

Julia Fox'un söylediğine göre Kanye West, kendisine karşı da gayet cömert davrandı.

Ama ilişki bittikten sonra Fox, bu yaşadıklarından pişman olduğunu itiraf etti. Bu konuda da "Bu ilişkiden çok pişmanım. Nefret ediyorum... Birkaç hafta sürdü ama bana ömür boyu yaşanmış bir ilişki gibi yetti" dedi.

İlişkileri sırasında şu anda karısı Bianca Censori ile olduğu gibi West, Julia Fox'u da kelimenin tam anlamıyla kuklası haline getirmişti. Onu istediği gibi giydirdi, istediği gibi yanında gezdirdi.

Fox bu konudaki öz eleştirisini de "Muhtemelen hayatımın en rahatsız pozisyonuna düştüm. Kısa zamanda bir kukla olarak kullanıldığımı düşünüyorum" sözleriyle yaptı.





KISACIK İLİŞKİSİNİ KİTAP BİLE YAPTI

Yaşanan bu aşk kısa sürmesine çok kısa sürdü ama Fox, her ne kadar şikayet etse de bu durumdan da bir anlamda karlı çıktı.

Kaleme aldığı Down the Drain adlı kitabının ana konusu da bu aşktı zaten. O kitapta West ile ilişkisinin ne kadar ayrıntısı varsa hepsini satırlara döktü.

Bunlardan biri de West'in ayrılıkları sırasında kendisine yaptıklarıydı.

Orada yazdığına göre West, Julia Fox'un ünlü bir İtalyan kot firmasının tanıtım yüzü olmasına destek verdi. Markayla 1 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı. Bu, 2022 yılının ocak ayında yani ilişkilerinin ilk döneminde oldu.

Ama Kanye West ile ilişkisi bitince bu milyon dolarlık reklam anlaşması da bozuldu.

Fox, şöhreti buldu bulmasına ama sonradan geriye dönüp baktığında Kanye West ile yaşadığı ilişkiden pişmanlık duyduğunu da saklamıyor.





HAYATI BOYUNCA HEP ŞÖHRET PEŞİNDE KOŞTU

Julia Fox'un geçmiş hayatıyla ilgili bazı çarpıcı ayrıntılar da Kanye West ile ilişki yaşadığı sırada ortaya çıktı.

Hayatı boyunca hep zengin ve ünlü olmak istediğini saklamayan Fox, bir röportajında zengin kadınlar gibi giyinmek için mağazalardan kıyafet çaldığını itiraf etti. Hatta yakalanıp gözaltına alındığını bile saklamadı.

Hatta aradan geçen bunca zamanın ardından hala bile polis gördüğünde korktuğunu da itiraf etti.

Julia Fox, İtalyan bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya geldi. Anne ve babası o küçükken ayrılan Fox, hayatının ilk altı yılında İtalya'da Sirona kentinde büyükbabası ile birlikte geçirdi. 2018'de pilot Peter Artemiev ile evlendi. Bu evlilikten Valentino adında bir oğlu bulunuyor.