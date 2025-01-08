Eski Yöntem (The Old Way) filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İlk kez TV'de! Eski Yöntem oyuncuları ve hikayesi

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Eski Yöntem filmi bu akşam tv'de yayınlanacak. 2023 yapımı filmde yıllar önce öldürdüğü bir adamın oğlunun intikam hikayesi konu alınıyor. İşte, Eski Yöntem oyuncuları ve konusu...

ESKİ YÖNTEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir silahşör olan Cotton, eşi bir grup katil tarafından öldürülünce silahını tekrar eline almak zorunda kalır. Ancak intikam Cotton için hiç de kolay olmayacaktır çünkü, 12 yaşında bir kızı vardır.

ESKİ YÖNTEM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Nicolas Cage, Shiloh Fernandez, Abraham Benrubi ve Kerry Knuppe'nin olduğu "Eski Yöntem" filmi yönetmenliğini Brett Donowho üstleniyor.