Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor!

Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 14:47

2001’den 2011’e kadar tam 10 sezon boyunca ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Smallville, dünya çapında milyonlarca hayranı olan kırmızılı pelerinli kahraman Superman’in maceralarını anlatıyordu.

Clark Kent’i, yani Superman’i canlandıran ve dizi başladığında 24 yaşında olan Tom Welling, yakışıklılığıyla hayranlarını ekran başına topluyor, dizi büyük bir heyecanla takip ediliyordu.

Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor

Tom Welling, Smallville dizisi bittikten sonra birkaç yapımda oynasa da kariyeri istediği gibi gitmedi ve yavaş yavaş göz önünden çekilip kurduğu aileyle sessiz sakin bir hayat yaşamaya başladı.

Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor

Hollywood’un görkemli yaşantısından kaçan ve ailesiyle birlikte çiftlik hayatı süren Tom Welling “Sırf ünlü olmak için ünlü olmak istemiyorum. Çalışmak ve sonra eve gidip özel hayatımı gönlümce yaşamak istiyorum." demişti.

İlk evliliğinde aradığını bulamayan Tom Welling, ikinci evliliğini bir binici olan Jessica Rose Lee ile yaptı. 2019’da evlenen çiftin 7 ve 5 yaşlarında iki oğlu var.

Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor

Ünlü oyuncu COVID-19 pandemisi sırasında büyük şehirde yaşamaktan artık hoşlanmadığını anlamış ve Hollywood’un kalbi Los Angeles'tan taşınmaya karar vermişti.

Kuzey Kaliforniya'da küçük bir kasabaya taşınan ünlü oyuncu ve eşi burada kendilerine bir at çiftliği kurdular.

Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor

Tom Welling taşınma kararı verdikleri pandemi dönemini "Sokaklarda araba yoktu, hiçbir yere gidemezdiniz. İlk oğlumuz emeklemeye başlamıştı ve onun oynaması için sadece küçük bir verandamız vardı. 'Artık burada kalabilir miyiz bilmiyoruz' diye düşünüyorduk” diye anlatıyor.

Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor

Ünlü oyuncu şimdi oturduğu çiftliği görünce aşık olduğunu, taşınma sürecini hızlandırdığını da itiraf etti. Yaşadığı yerde ünlü biri gibi görülmemenin hoşuna gittiğini söyleyen Tom Welling "Küçük bir kasabada kimse sizi rahatsız etmez. Küçük bir kasabada herkes ünlüdür” diyor.

At yetiştiriciliği işi aslında Tom Welling’den değil eşinden soruluyor. Karı koca çiftliği birlikte idare ederken Tom Welling ara sıra Los Angeles’a dönüp küçük oyunculuk işleri yapıyor.

Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor

“Gençken hep büyük şeylerin peşine düşüyordum. Şimdi ayaklarım nereye basıyorsa oradayım diyen Tom Welling çiftlik hayatının çok huzurlu olduğunu ve gerçek hissettirdiğini söylüyor.

Ünlü oyuncunun eşi Jessica Rose Lee profesyonel bir binici ve at yetiştiricisi. Tom Welling, çiftlikteki at yetiştiriciliği işinde eşinin "geminin kaptanı" olduğunu, kendisinin ise ona severek yardım ettiğini söylüyor.

Eski Süpermen kovboy oldu… Şöhretini geride bıraktı çiftliğinde at yetiştiriyor

Taşınma kararındaki en büyük etkenlerden birinin çocukları olduğunu söyleyen ünlü oyuncu şehirdeki kısıtlı alanlar yerine, çocuklarının doğada, geniş bir arazide büyümesini istiyor.

