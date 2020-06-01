Eski Sevgili filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Eski Sevgili filmi oyuncu kadrosu

Eski Sevgili filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eski Sevgili filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Bu akşam yeniden ekrana gelecek olan filmde rol alan isim arasında Bade İşçil, Tolgahan Sayışman, Mehmet Ulay da bulunuyor. İşte filmin konusu…ESKİ SEVGİLİ FİLMİ KONUSU

Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti anlatıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor! Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmış bir çifttir. Bu süre zarfında bir çok kez ayrılıp barışmışlardır. En sonunda yıpranmalara dayanamayan çift birbirlerini sevseler de kendi yollarına giderler. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü’nde onları tekrar karşılaştırır...

ESKİ SEVGİLİ FİLMİ OYUNCULARI

Bade İşçil

Tolgahan Sayışman

Mehmet Ulay

Sadi Celil Cengiz