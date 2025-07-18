Eski kocasÄ±yla pek samimi olmuÅŸtu... Bu yakÄ±nlÄ±k yeni aÅŸkÄ±yla iliÅŸkisine iyi geldi... Daha fazla baÄŸlandÄ±k birbirimize

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Bunun Ã¶rneklerinden birini sergileyen de Jennifer Garner ile Ben Affleck...

2005 ile 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evli kalan eski Ã§ift, bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldu. Ama aralarÄ±nda var olan sorunlar giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ hatta Affleck karÄ±sÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±yla aldattÄ±. SonuÃ§ olarak yuvalarÄ± daÄŸÄ±ldÄ±.

Garner ile Affleck'in 10 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi pek de sakin bitmedi. Ama sonrasÄ±nda iyi dost oldular.

Ä°lk dÃ¶nem Affleck, Garner hakkÄ±nda pek de iyi konuÅŸmadÄ±. "Evli kalsaydÄ±k eÄŸer, birbirimizi boÄŸazlardÄ±k" tarzÄ± bir aÃ§Ä±klama bile yaptÄ±.

Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ben Affleck, hayatÄ±n bazÄ± gerÃ§ekleriyle Jennifer Lopez ile evlendikten sonra yÃ¼zleÅŸti.

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17 yÄ±l sonra yeniden alevlenen aÅŸklarÄ± onlara Ã§ok da yaramadÄ±. 2022'de evlendiler ama yuvalarÄ± geÃ§en yÄ±l daÄŸÄ±ldÄ±.



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Jennifer Lopez ile boÅŸanÄ±rken Ben Affleck en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi eski karÄ±sÄ± Garner'dan gÃ¶rdÃ¼.

Ben Affleck, bu sÃ¼reÃ§te en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi Jennifer Garner'dan gÃ¶rdÃ¼... Zorlu gÃ¼nlerinde ona yardÄ±m elini uzatan kiÅŸi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi, eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner oldu.

Bu arada Garner'Ä±n da iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir John Miller ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

BaÅŸlarda Miller, sevgilisinin eski kocasÄ±yla bu kadar yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan rahatsÄ±z oldu. Hatta bu yÃ¼zden aralarÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bile konuÅŸuldu.

Ama son gelen haberlere gÃ¶re bu gerilim Jennifer Garner ile John Miller iliÅŸkisine yaradÄ±. Ä°kili, birbirine daha fazla yakÄ±nlaÅŸtÄ±.

Miller, baÅŸlarda sevgilisinin, eski kocasÄ±yla yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±skansa da sonradan onun aile baÄŸlarÄ±na ve Ã§ocuklarÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duymaya baÅŸladÄ±.



People dergisine konuÅŸan bir kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Jennifer Garner ile John Miller, belki de hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kenetlenip, dayanÄ±ÅŸma iÃ§ine girdiler.

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Hatta aralarÄ±ndaki baÄŸlantÄ± hiÃ§ bu kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmamÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± kaynaÄŸa gÃ¶re Miller, bir dÃ¶nem eski kocasÄ± Affleck'e fazla yardÄ±m ettiÄŸi iÃ§in eleÅŸtirse de Jennifer Garner'Ä±n aile baÄŸlarÄ±na hayran kaldÄ± en Ã§ok. Onun aslÄ±nda Affleck'i bir kardeÅŸ ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§ok iyi kavradÄ±.Â

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re iki sevgili bu kÄ±skanÃ§lÄ±k badiresini atlattÄ±ktan sonra birbirlerine daha Ã§ok baÄŸlandÄ±.



BoÅŸanmÄ±ÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen eski kocasÄ±nÄ± desteklemesi de Miller'Ä±n kalbinde Jennifer Garner iÃ§in baÅŸka tÃ¼r bir hayranlÄ±k uyandÄ±rdÄ±. Miller, sevgilisi Garner'Ä±n eski kocasÄ±na ve Ã§ocuklarÄ±na bÃ¶ylesine deÄŸer vermesine saygÄ± duymaya baÅŸladÄ±.

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KÄ±saca sÃ¶ylemek gerekirse, Jennifer Garner'Ä±n eski kocasÄ± Ben Affleck'e olan desteÄŸi John Miller'Ä± Ã¶nceleri kÄ±skandÄ±rÄ±p kÄ±zdÄ±rsa da sonrasÄ±nda ona olan saygÄ± ve sevgisinin artmasÄ±na neden oldu.

Garner geÃ§tiÄŸimiz hafta onu eski kocasÄ± Ben Affleck ile buluÅŸup beyzbol maÃ§Ä± izledi. O sÄ±rada yanlarÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±ndan ikisi Finn ve Samuel de vardÄ±. Eski Ã§iftin , Ã¶zellikle de genelde yÃ¼zÃ¼ asÄ±k gezen Affleck'in bu kez durmadan gÃ¼lÃ¼msediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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