Eski kocasının derdine düştü… Aşkı elinden kayıp gidecek!

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2000’lerin başında büyük bir aşk yaşayıp nişanlanan, tam da nikah masasına oturmaları beklenirken ayrılan Affleck ve Lopez aşklarının ateşini 2021’de yeniden yaktı.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez ayrıldığından beri yaşananlar eski eşinin hayatını da altüst etti

YILIN AYRILIĞI SEVGİLİLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Yarım kalan peri masallarını yeniden yazmak isteyen çift 2022’de evlenmişti. Bir yandan aşk dolu pozlar verseler de evlilik hayalleri gerçekleşen aşıkların yuvalarında aslında baştan beri sorunlar olduğu da çok konuşuldu.

En sonunda ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali bu yılın ağustos ayında hem de ikinci evlilik yıl dönümlerinde Jennifer Lopez büyük aşkı Ben Affleck’ten boşanmak için mahkemeye koştu.

Ben Affleck ve Jennifer Garner kötü şekilde ayrılmış olsalar da sonradan kurdukları dostluk ilişkisi sayesinde üç çocuklarını mutlu mesut büyütmeye devam ediyor

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BOŞANMA HABERİ DUYULUR DUYULMAZ ESKİ KARISININ OMZUNA YASLANDI

Bu boşanma hikâyesinde en baş rollerden birini oynayan ise Ben Affleck’in eski eşi Jennifer Garner oldu. Affleck, 2015’te ayrıldığı 2018’de de resmen boşandığı eski karısıyla zaten Lopez’le evliyken de sıkça görüşüyordu.

19 yaşında Violet, 15 yaşında Fin ve 12 yaşında Samuel adında üç çocukları olan eski çift onlar uğruna boşanırken kötü günler yaşamış olsalar da sonrasında dost kalmışlardı.

Ben Affleck'in Jennifer Lopez'den boşandıktan sonra eski eşi Jennifer Garner'da teselli araması sevgilisi John Miller'ı kızdırdı

Jennifer Garner son 6 yıldır Affleck’ten boşandıktan sonra görüşmeye başladığı hamburger restoranları zinciri olan ünlü iş insanı John Miller'la aşk yaşıyor. Hatta çiftin nişanlandığı ve evlilik yolunda yürüdüğü de söyleniyor.

Tüm bu yaşananlar için "Ben Affleck her zaman kendini ön planda tutuyor, ancak Jennifer aynı şeyi yapamıyor gibi görünüyor" yorumları yapılıyor ve bu yüzden de sevgilisinin elinden kayıp gidebileceği söyleniyor

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NİŞANLISININ CANI BU İŞE ÇOK SIKKIN

Ancak Ben Affleck’in Jennifer Lopez’den boşandıktan sonra sürekli eski karısı Jennifer Garner’a koşması mevcut sevgilisini epeyce kızdırmış. Karısından boşanan Affleck bu zorlu süreçte sürekli olarak eski eşi Jennifer Garner’ın etrafında görülüyordu.

Bu sebepten “Koca yürekli anne” diye anılmaya başlayan Jennifer Garner'ın sevgilisi John Miller'ın, onun omzunda ağlama alışkanlığından kurtulamayan eski kocası Ben Affleck'ten şikâyetçi olduğu söyleniyor.

Miller’ın yaşadığı zor günler sırasında eski kocası Affleck’e el uzatması hatta bu yüzden kendi hayatını ikinci plana atmasına başlarda anlayışla yaklaştığı söyleniyordu.

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ESKİ KOCASI VE SEVGİLİSİ TANIŞIYOR VE BİRBİRLERİNDEN DE "MEMNUNLAR"

Ancak Ben Affleck’in Şükran Günü’nde bile evin baş konuğu olması ve ziyafet sofrasında yanına oturması John Miller'ı en sonunda çileden çıkardı. Oysa iki adam daha önce tanışmış, el sıkışıp medeni bir ilişki kurmayı başarmıştı…

Jennifer Garner sevgilisi John Miller'ı Ben Affleck'le çoktan tanıştırmış ve bu ilişki için onay almıştı

Yakın çevrelerine göre “İşler öyle bir noktaya geldi ki, Jennifer onun yerine Ben'le olmayı tercih ediyormuş gibi görünmeye başladı”. Ve bu da Jennifer Garner ve John Miller ilişkisinin gerilmesine neden oldu.

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Söylenenlere göre John Miller eski çiftin birlikte ebeveynlik yapmalarında bir sakınca görmüyor. Jennifer Garner'a da Ben'i hayatından çıkarması gerektiğini söylemiyor. Ama Garner onu teselli ederken ve tüm sorunlarını çözmeye çalışırken geride durmaktan bıkmış durumda