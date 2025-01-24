Eski kocasının boşandığı eşini savunmak da ona düştü: Benim çocuklarıma bile annelik yapıyor!

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Herkes tam tersini düşünürken Bennifer olarak anılan ünlü çiftin evliliği sadece iki yıl sürdü. Geçen yıl yollarını ayırdılar ve bu yılın ilk günlerinde de resmen boşandılar...

Bütün bu boşanma sürecinde Affleck, en büyük desteği de Lopez'den önce evlenip boşandığı eşi, üç çocuğunun annesi Jennifer Garner'da buldu.

Her ne kadar çok da iyi olmayan bir şekilde boşansalar da yıllar içinde eski kocasıyla dostane bir ilişki kuran Garner, bütün o zorlu süreçte Affleck'in sırtını dayadığı kişi oldu.

Diğer yandan görünüşe göre Affleck'in daha yeni boşandığı Jennifer Lopez'i korumak ve ona destek olmak görevini de üstlendi Jennifer Garner.

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Jennifer Garner, eski kocası Ben Affleck'in Jennifer Lopez ile boşanması sırasında ona çok büyük destek verdi. İş insanı John Miller ile ciddi bir ilişkisi olan Garner, bunu üç çocuğunun babasının iyi olmasını istediği için yaptı kaynaklara göre.

In Touch Weekly'ye konuşan bir kaynağa göre Garner, çocuklarının babasına her zaman destek vermeye hazır.

Ama artık onun da "büyümesi" ve bir yetişkin gibi davranması gerekiyor. Elbette onun iyiliğini istiyor ama artık sürekli destek vermekten de bıktı.

Yine bu kaynaklara göre Jennifer Garner, eski kocasının Jennifer Lopez'e karşı davranışlarından da hiç hoşlanmıyor.

Garner, eski kocası Affleck'in zaman zaman ne kadar kaba olabildiğinin farkında. Özellikle de Lopez'e karşı boşanma sürecinde bu durumun iyice dikkat çeker hale geldiğini düşünüyor.

Jennifer Garner her ne kadar boşanma sürecinin zor olduğunu bilse de yine de Affleck'in Jennifer Lopez'e daha yumuşak davranması gerektiğini savunuyor.

Bunu istemesinin en önemli nedeni de Afflek'in üç çocuğuna iyi örnek olması.

Ayrıca Jennifer Garner'ın düşüncesine göre Affleck, Lopez'e sabırsız davrandı ve hem kendini hem de onu yıprattı.

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Garner, adaşı ve meslektaşı Lopez'in, Ben Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarına çok iyi davrandığını, onlara karşı sevgi dolu bir yaklaşım sergilediğini de görmezden geliyor.

Jennifer Garner'ın adaşı ve meslektaşı Jennifer Lopez ile ilgili olarak hoşuna giden başka bir ayrıntı ise kendi çocuklarına bile anne gibi sevgi dolu davranması.

Bu arada bir parantez açıp Lopez'in Marc Ahthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme'nin, Garner ile Affleck'in üç çocuğu Violet, Finn ve Samuel ile gayet iyi geçindiğini belirtelim.

Her ne kadar boşanmış olsalar da Jennifer Lopez eski kocasının üç çocuğuyla görüşmeyi sürdürüyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evli oldukları sırada kalabalık ve mutlu bir aile olmak için çok çaba harcamışlardı.

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Görünüşe göre evliliği yürütemeseler de çocukların iyi geçinmesi konusunda başarılı oldukları gün gibi ortada.

Garner'a göre Affleck, boşanma sürecinde Jennifer Lopez'e çok da iyi davranmadı ve hiç sabır göstermedi. Jennifer Garner, eski kocasının sürekli kendisinden destek aramasından da bıktı. Onun artık bir yetişkin gibi davranmasını istiyor.

Lopez'in, eski kocasının çocuklarına da sevgi göstermesi ve onlara sıcak davranması Jennifer Garner'ın da dikkatinden kaçmış değil.

Zaten In Touch Weekly'ye konuşan kaynakların vurguladığı bir ayrıntı da bu.

"Garner, Lopez'in hala kendi çocuklarına karşı ne kadar duyarlı davrandığını dikkatinden kaçırmıyor" diye anlattılar bu durumu.

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Diğer yandan bu kaynaklara bakılırsa Ben Affleck eski karısı Lopez'in çocuklarına karşı bu kadar sıcak bir yaklaşım sergilemiyor.

Garner bu durumu da fark etmemiş değil elbette.

Onun da tek arzusu herkesin kendi egosunu bir kenara bırakıp bir süreliğine de olsa aynı hayatı paylaşan ve görünüşe göre ilişkileri öyle hemen kopmayan bu beş çocuğu ön plana alınıp onların mutluluğunun sağlanması.