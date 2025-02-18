Eski kocasından iki çocuğu var: Sevgilisine de bir bebek vermeye hazır... Ondan çok iyi baba olur!

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Ama olmadı, yürümedi... Belki kendilerinin bile beklemediği bir şekilde yuvaları yıkıldı. Güzel oyuncu iki küçük çocuğunu alıp memleketine döndü. Boşandığı kocası da kendi anavatanında kaldı.

Güzel oyuncu memleketinde yeni bir aşka yelken açtı. Biraz hızlı da gelişse ilişkileri gayet güzel bir şekilde sürüyor.

Hatta söylenenlere göre eski kocasından iki çocuğu olan güzel oyuncu bir tane de sevgilisinden çocuk doğurmaya hazır.

MEMLEKETİNİ ÖZLEDİ, GERİ DÖNDÜ

Öyküsünü anlattığımız bu ünlü çift, Taht Oyunları (Game of Thrones) ile tanınan Sophie Turner ile eski kocası Joe Jonas…

Çiftin 2019 yılında başlayan evliliği 2023'te bitti.

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28 yaşındaki İngiliz oyuncu Sophie Turner, o dönemde konuşulanlara göre memleketini özleyip dönmek istedi. Ama Jonas buna yanaşmayınca evlilik de bitti.

Sophie Turner, iki kızını da yanına alıp İngiltere'ye döndü. Joe Jonas ise ülkesinde kaldı. Adı birkaç aşk söylentisine karışsa da o cephede henüz net bir gelişme yok.

Ama Sophie Turner, ülkesine döndükten sonra varlıklı bir ailenin oğlu olan Peregrine Pearson ile flört etmeye başladı. Söylenenlere göre de bu ilişki gayet güzel bir şekilde yürüyor.

BİR BEBEK DAHA... NEDEN OLMASIN!

Hatta eski evliliğinden iki çocuk sahibi olan Turner'ın Pearson ile bir ortak çocuğa sıcak baktığı da konuşuluyor.

Çifte yakın kaynaklara göre Sophie Turner'ın kafasında bir tane daha çocuk sahibi olmak var. Bu konuda acele etmese de yine de bu aşkı mühürleyecek bir bebeği olmasını içten içe istiyor.

Üstelik yine söylentilere göre Turner bu konuda yalnız da değil. Sevgilisi Peregrine Pearson da çocuk fikrine uzak değil. Bir gün baba olmayı hayal ediyor. Çift aralarında da bu konuyu konuşuyor zaten.

Sophie Turner, çok sevdiğini her fırsatta belli ettiği sevgilisinin çok iyi bir baba olacağından da emin görünüyor.

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ÖNCELERİ YENİ AŞKINI GİZLİ SAKLI YAŞADI

Aslında Pearson ile aşkları aylar boyunca magazin basınının manşetlerini süslese de Sophie Turner, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

İlk kez geçen yılın son döneminde sosyal medya hesabından Pearson ile ilişkisini ilan etti. Bunun ardından da genç adamın doğum günü nedeniyle yaptığı paylaşım geldi.

Aslında o döneme kadar ikisi de bazen katıldıkları etkinliklerde bazen de sokaklarda samimi şekilde görüntüleniyorlardı. Ama Turner yine de bu konuda uzun süre ağzını sıkı tuttu.

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Perry Pearson, Chelsea'de bir emlak şirketinin yöneticisi olarak çalışıyor. Bu arada Pearson, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden ve yayıncılarından biri olan bir imparatorluğun da varisi. İleri sürülenlere göre ailesinin 224 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

Peregrine Pearson'ın ailesinin Sussex'te 16 bin dönümlük bir arazi üzerinde inşa edilmiş olan 22 yatak odalı muhteşem bir malikanesi bulunuyor. Fakat Peregrine Pearson orada değil, Chelsea'de kendine ait bir mülkte oturuyor.

Servet konusundan söz etmişken Sophie Turner'ın da kariyeri sırasında 10 milyon dolarlık bir serveti olduğunu da not düşelim.

AŞKLARI VE EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sophie Turner'ın, bu yılın ikinci yarısında resmen boşandığı Joe Jonas ile birlikteliği de bir masal gibi başlamıştı. Ama sonu pek iyi olmadı.

Aslında her ikisi de gösteri dünyasına mensup olan Sophie Turner ile eski kocası Joe Jonas, 2016'da Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

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Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık, Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi." İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

DÜĞÜN ÜSTÜNE DÜĞÜN YAPILMIŞTI

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sürmedi.

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O dönemde Turner'ın memleketi İngiltere'yi özlediği ve iki kızını orada büyütmek istediği konuşuldu. Yine iddialara göre Jonas ise karısının İngiltere'ye yerleşme isteğine çok sıcak bakmadı. Bütün bu anlaşmazlıkların sonunda da büyük bir aşkla başlayan evlilik yıkıldı.

MEMLEKET ÖZLEMİ EVLİLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Turner'ın boşanmasına yol açan nedenlerden birinin de memleket hasreti olduğu konuşuluyordu.

Evlendikten sonra ABD'de yaşayan oyuncunun memleketi İngiltere'yi özlediği ama kocasını Joe Jonas'ı oraya taşınma konusunda ikna edemediği ileri sürülmüştü.

2019 yılında evlenen Turner ile Jonas'ın iki tane kızı bulunuyor. Çocuklar anneleriyle birlikte İngiltere'de yaşıyor.

Kocasından boşanan Turner, bir süredir Peregrine Pearson ile mutlu bir aşk yaşıyor.