Eski karÄ±sÄ±nÄ±n hakikatli dostu Ã§Ä±ktÄ±: Onu hamileyken aldatan niÅŸanlÄ±sÄ±na seslendi: Bak kardeÅŸim, bir kerecik dÃ¼rÃ¼st ol

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Bu konudaki en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rnek Bruce Willis ile eÅŸi Demi Moore kuÅŸkusuz... YÄ±llar Ã¶nce boÅŸanmÄ±ÅŸ olsalar bile Willis'in demans hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda dostluklarÄ± iyice pekiÅŸti.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda benzer bir durum daha yaÅŸanÄ±yor. Kim bilir belki bir zamanlar evli olup sonra boÅŸanan bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift de hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda birbirlerine zor anlarda destek verecek.

ESKÄ° KOCASI ONUN BÃœYÃœK DESTEÄžÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eski Ã§ift Megan Fox ile Brian Austin Greenâ€¦Â

2010 ile 2021 arasÄ±nda evli kalan Fox ile Green bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldular. Ama sonunda yuvalarÄ± daÄŸÄ±ldÄ±. Zaten Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

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Ama Brian Austin Green'in eski karÄ±sÄ±na sadece Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na dostluk gÃ¶stermediÄŸi bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Brian Austin Green, eski karÄ±sÄ± Megan Fox'u hamileyken aldatan Machine Gun Kelly'ye sosyal medya Ã¼zerinden ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼.

'KARDEÅžÄ°M... BÄ°RAZ DÃœRÃœST OL'

51 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Megan Fox'u karnÄ± burnunda aldatan ve sonra da onun tarafÄ±ndan terk edilen Machine Gun Kelly'ye "DÃ¼rÃ¼st ol" diye seslendi.

Green, Instagram sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda gerÃ§ek adÄ± Colson Baker olan Machine Gun Kelly'ye "KardeÅŸim, hayatÄ±nda bir kere olsun dÃ¼rÃ¼st ol. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n seni nasÄ±l algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± umursamayÄ± bÄ±rak. BaÅŸka insanlarÄ± da kendine Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸma" diye seslendi.

Konunun baÅŸÄ±na ve Brian Austin Green'in bu aÃ§Ä±klamayÄ± niye yaptÄ±ÄŸÄ±na gelirsek...

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Megan Fox karnÄ± burnunda hamileyken birlikte ilk bebeklerini bekledikleri niÅŸanlÄ±sÄ± Machine Gun Kelly'nin telefonunda baÅŸka kadÄ±lardan gelen mesajlar buldu.Â

KÄ±sacasÄ± Kelly'nin kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi. Bunun Ã¼zerinde ondan ayrÄ±ldÄ±.Â

Sonradan konuÅŸulanlara gÃ¶re Megan Fox ile Machine Gun Kelly, birbirleriyle hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmemeye baÅŸladÄ±. Ama Machine Gun Kelly bu iddialarÄ± yalanladÄ±.

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Bir internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bir kaynak, hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylemeden nasÄ±l bunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸ olabilir' diyerek hamile olan Fox ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Ä°ÅŸte bunun Ã¼zerine Brian Austin Green de kendini daha fazla tutamadÄ±. Sosyal medya Ã¼zerinden "KardeÅŸim dÃ¼rÃ¼st ol" diye seslendi.Â

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DAHA Ã–NCE DE DESTEÄžÄ°NÄ° ESÄ°RGEMEDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu Brian Austin Green'in eski karÄ±sÄ± Megan Fox'un yeni doÄŸacak bebeÄŸinin babasÄ± Machine Gun Kelly'ye karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ilk Ã§Ä±kÄ±ÅŸ deÄŸil bu.

Green geÃ§en yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda Machine Gun Kelly hakkÄ±nda "O kaÃ§ yaÅŸÄ±nda biliyor musunuz? Tam 30 yaÅŸÄ±nda " dedikten sonra eski karÄ±sÄ±nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ±na artÄ±k bÃ¼yÃ¼mesini Ã¶ÄŸÃ¼tledi. Eski karÄ±sÄ±nÄ±n da onun bebeÄŸine hamile olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

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Bria Austen Green ,sadece eski eÅŸi ve doÄŸacak bebek iÃ§in en iyisini istediÄŸini saklamadÄ±. Eski karÄ±sÄ±nÄ±n tam da yeni bir bebek heyecanÄ± yaÅŸarken bÃ¶yle aldatÄ±lmasÄ±nÄ±n ve yalnÄ±z kalmasÄ±nÄ±n kendisini de ne kadar Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

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