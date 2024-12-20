Eski kocasına duyduğu nefret onu kör etti… ‘Göz bebeğim’ dediği çocuklarına bile hayatı zehrediyor

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Ayrılıklarının üzerinden yıllar geçse de bitmeyen kavgaları ve altı çocuklarıyla ilgili haberlerle gündemden düşmeyen eski aşıklar bir dönem Hollywood’un birbirine en çok yakıştırılan, en gözde çiftlerinden biriydi…

AŞK BİTTİ, EVLİLİK BİTTİ AMA KAVGA BİR TÜRLÜ BİTMEDİ

Birlikte kamera karşısına geçtikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan aşkları altı çocuklu mutlu bir yuvaya dönüşen Brad Pitt ve Angelina Jolie, üç evlatlık çocuklarına parlak bir gelecek sundukları için alkışlanırken üç de biyolojik çocukları olmuştu.

Bu mutlu peri masalı 2016’da bitti, Angelina Jolie Brad Pitt’ten boşanmak için mahkemeye koştu.

Ünlü eski aşıklar biten evliliklerinden sonra giriştikleri kavgayı sonlandıramadı

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O günden beri de iki yıldız ismin arasında sular durulmadı. Üstelik yıllar önce başlayan bu hukuk mücadelesi de henüz bitmiş değil.

61 yaşındaki Pitt ve 49 yaşındaki Jolie, önce çocuklarının velayeti sonra da Fransa’daki ortak mülklerinin paylaşımı için çetin bir savaşa giriştiler. Bu üzerinde bir şato bir de üzüm bağı bulunan devasa topraklar için süren savaş eski aşıkları birbirlerine karşı daha büyük bir nefretle doldurdu.

Üstelik Angelina Jolie Brad Pitt’in bir uçak yolculuğu sırasında içkiyi fazla kaçırıp kendisine ve çocuklarından birine şiddet uyguladığını iddia ettiği bir davayla yeniden mahkemeye gitti.

KOZLARINI MAHKEMEDE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Bu davaya bakan hakim 25 Kasım'da Brad Pitt’in, Jolie'nin kendisine ve çocuklarına yönelik aile içi şiddet iddialarını sakladığını kanıtlayacağını iddia ettiği belgeleri ve iletişimleri teslim etmesi gerektiğine karar verdi.

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Brad Pitt’in eski eşi Jolie’ye yaşananlar ortaya çıkmasın diye bir gizlilik sözleşmesi imzalatarak onu susturmaya çalıştığı söyleniyordu.

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EVLİLİĞİ BİTTİKTEN SONRA KENDİNİ ÇOCUKLARINA ADAMIŞTI

Tüm bunlar olup biterken çiftin altı çocuğu Angelina Jolie’nin yanında kaldılar ve bu kavgada annelerinden taraf olduklarını da açıkça belli ettiler. Çiftin çocukları babalarının soyadından vazgeçip sadece Jolie soyadını kullanmaya başladı.

Üstelik en küçük çocuklar olan ikizler Vivienne ve Knox dışında diğerleri babaları Pitt’le görüşmeyi reddediyor. Angelina Jolie de son zamanlarda sürekli olarak yıllardır çektiklerinden sonra aşka tövbe ettiğini, hayatını sadece çocuklarına adadığını söylüyor.

Brad Pitt'in uçakta Jolie ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası FBI ve Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı tarafından incelendi ve Pitt suçsuz bulunarak aklandı

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Ancak Jolie cephesinden gelen iddialara göre güzel yıldızın eski kocasına duyduğu nefret öyle bir noktaya geldi ki bunu etrafına yansıtmaya başladı.

ESKİ KOCASINA DUYDUĞU ÖFKE VE KİN ONU TÜKETMEYE BAŞLADI

Son günlerde, altı çocuğunu kanatlarının altına alıp pozlar veren Jolie’nin hayatında aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı konuşuluyor.

Jolie'nin sürekli “çok sinirli” olduğu, bunu da içinde tutmakta zorlanarak çevresinde kim varsa yıkıp geçtiği iddialar arasında.

Brad Pitt'le hukuk mücadelesini sürdüren Angelina Jolie mahkemenin aleyhinde verdiği kararlarla sarsılmıştı... Ünlü oyuncunun Pitt'e duyduğu nefretle kendini kaybedecek noktaya geldiği ve deyim yerindeyse etrafını kırıp dökmeye başladığı söyleniyor

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Basına konuşan kaynaklar “Ev personeli adeta kırık camlar üzerinde dolaşıyor. İnsanları azarlamaktan ve onlara işleri berbat ettiklerini söylemekten çekinmiyor. Geç saatlere kadar süren gecelerinden birinde, sigortaları attığında onun etrafında olmak istemezsiniz” gibi çarpıcı yorumlar yapıyor.

GÖZÜNDEN SAKINDIĞI ÇOCUKLARINA BİLE BAĞIRIYOR

Kendini tıpkı son filminde hayatını canlandırdığı Maria Callas gibi bir “diva” olarak gören Angelina Jolie’nin güvenlik ekibi, hizmetçileri, aşçıları ve hatta bahçıvanları için hayatı bir kâbusa çevirdiği söyleniyor. Yıldız oyuncu tüm personeline de konuşmasınlar diye birer gizlilik sözleşmesi imzalatmış.

Jolie'nin çocukları için hayat bugünlerde pek de kolay geçmiyor...

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Hakkında “Konu çocuklarına gelince, elinden geldiğince iyi davranıyor. Onlar onun gözbebeği ama onlara karşı insanların düşündüğünden daha sert” denen Angelina Jolie ne yazık ki babalarına duyduğu nefrete yenik düşe düşe altı çocuğuna da bağırıp çağırıyor ve kalplerini kırıyormuş.

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ÇOCUKLARINI MUM GİBİ YAPMIŞ

Angelina Jolie’nin oyunculuk kariyerinden elde ettiği büyük servet sayesinde çocuklarının el bebek gül bebek büyüdüğünü sanalar da aslında epey yanılıyor. Ünlü yıldız çocuklarına ev işleri yaptırmakla kalmıyor çalıştığı projelerde de birer iş verip hayata hazırlıyor.