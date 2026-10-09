'Eski kocana takıntılısın' diyenlere yanıt verdi: Tam şuramda, kalbimde onun adı yazılı

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Diğer yandan bu madalyonun diğer yanı yani boşanmak çok daha zor.
Bazı çiftler boşandıktan sonra birbirlerinin yüzünü bile görmek istemez. Ama bazıları da hayat boyu dost kalır.
Hatta boşanmalarından sonra belki evlilik sırasında kuramadıkları dostluğu kuranlar bile var.
Eğer boşanan çiftler dost kalıyorsa, biri hayata veda ettiğinde geride kalan için durum gerçekten zor hale gelir.
1981'den 2007'ye kadar evli olduğu müzisyen Eddie Van Halen'ı, kalbinden hiç çıkarmadı. Bir erkek evlatları olan Bertinelli ile Van Halen boşansalar da dost kalmayı başardılar.
Hatta Valerie'nin 2011'de Tom Vitale ile evlenip 2021'e kadar onunla hayatı paylaşması da bu durumu değiştirmedi.
Eddie Van Halen, 2020 yılında hayata veda ettiğinde artık boşansalar bile bu Bertinelli için büyük bir kayıp oldu.
TEK EVLADININ BABASI HEP KALBİNDE
Tek evladının babasını da her özel günde anıyor Valerie Bertinelli.
Geçtiğimiz gün de ünlü müzisyenin doğum günü için özel bir paylaşım yaptı. Geçmiş yıllarda birlikte çekilen bir fotoğrafa Instagram sayfasında yer verip "Fotoğraflar solup gidebilir, tıpkı eski fotoğraflarda olduğu gibi. Ama anılar ve sevgi asla" diye yazdı.
Bazı takipçiler, onun eski kocasını unutmamış olmasını, zaten insanın çocuğunun babasını tamamen hayatından çıkarmasının mümkün olmadığını savundu.
Ama bazıları da Eddie Van Halen ile ilgili sık sık paylaşım yapan Valerie Bertinelli'yi eleştirdi. Bu gruptakiler, "Sen eski kocana takıntılısın" diye görüş bildirdi.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Bu tür eleştiriler o kadar yoğundu ki Valerie Bertinelli de yaptığı başka bir paylaşımla bunlara yanıt verdi.
"Eskiden böyle eleştiriler beni çok rahatsız ederdi. Ama artık hiç etkilenmiyorum" dedi Valerie Bertinelli.
Bertinelli'nin videoda anlattığına göre bazı takipçileri, Eddie Van Halen ve oğluyla birlikte çekilen eski fotoğrafları paylaştığında "eski kocasına takıntılı" diye kendisine ağır eleştiriler yöneliyor.
'NE HİSSETMEM GEREKTİĞİNİ BAŞKALARI SÖYLEYEMEZ'
Oyuncu, bu tür yorumların insanın kalbini paramparça ettiğini belirtip "İnternetteki troller bana ne hissetmem gerektiğini söyleyemez" diye konuştu.
"Kalbimde çok fazla sevgiye yer var. Burada Ed'in adını taşıyan kocaman bir parça var. Eğer ileride bir daha aşık olursam Ed'i, oğlumu, gelinimi ve sevdiğim diğer insanları eksiltmeden ona da yer açarım" diye konuştu Bertinelli.
Oyuncu, eski kocası Eddie Van Halen'ı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini de sözlerine ekledi.
Valerie Bertinelli ile eski kocası Eddie Van Halen'ın, şu anda 35 yaşında olan Wolfgang adında bir oğlu bulunuyor. Babası gibi müzisyen olan Wolfgang, 2023'te dokuz yıldır birlikte olduğu Andraia Allsop ile hayatını birleştirdi. Çift; Instagram'da tanışmıştı.