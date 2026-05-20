Eski koca, yeni sevgili, Ã¼Ã§ iliÅŸkiden doÄŸan Ã¼Ã§ Ã§ocuk: YamalÄ± bohÃ§a gibi ailenin sevinÃ§li gÃ¼nÃ¼

SinemanÄ±n yaÅŸlanmayan yÄ±ldÄ±zÄ± Goldie Hawn ile eski kocasÄ± Bill Hudson'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 47 yaÅŸÄ±ndaki Kate Hudson'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu benzetme hiÃ§ de yanlÄ±ÅŸ sayÄ±lmaz.

Buna az sonra deÄŸineceÄŸiz ama Kate Hudson'Ä±n karmaÅŸÄ±k ve kendi deyimiyle "yamalÄ± bohÃ§a gibi" ailesinin neden gÃ¼ndemde olduÄŸuna bir bakalÄ±m.

Bunun nedeni mutlu bir olay.

KARMA AÄ°LEDE YÃœZLER GÃœLÃœYOR

Kate Hudson'Ä±n gencecik yaÅŸÄ±nda evlenip sonra boÅŸandÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zisyen Chris Robinson'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Ryder Ã¼niversiteyi bitirdi.

22 yaÅŸÄ±ndaki Ryder Robinson, New York Ãœniversitesi'nden geÃ§tiÄŸimiz hafta mezun oldu. Bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde yanÄ±nda sevgilisi vardÄ± elbette.

Ama o kadar deÄŸil...

Annesinin "yamalÄ± bohÃ§a" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aileden hiÃ§ umulmadÄ±k kiÅŸiler de onun sevincini paylaÅŸtÄ±.

Anneannesi Goldie Hawn ve hiÃ§ evlenmediÄŸi neredeyse yarÄ±m asÄ±rlÄ±k sevgilisi Kurt Russell tÃ¶reni izleyenler arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Kate Hudson'Ä±n eski kocasÄ± tÃ¶rene gidemedi. Ama yerine yeni karÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶nderdi. Hudson'Ä±n eski niÅŸanlÄ±sÄ± Matt Bellamy, ondan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Bingham, ÅŸu anki niÅŸanlÄ±sÄ± Danny Fjuikawa, annesi Goldie Hawn, Ã¼vey babasÄ± Kurt Russell hepsi diploma tÃ¶renine gitti.

ESKÄ° NÄ°ÅžANLI ORADAYDI... ESKÄ° EÅžÄ° YENÄ° KARISINI GÃ–NDERDÄ°

Bunun yanÄ± sÄ±ra Kate Hudson'Ä±n eski niÅŸanlÄ±sÄ± Matt Bellamy'den doÄŸan oÄŸlu Bingham, hatta onun babasÄ± Matt Bellamy de karma ailenin sevinÃ§li gÃ¼nÃ¼nde hazÄ±r bulundu.

Elbette Hudson'Ä±n ÅŸu andaki niÅŸanlÄ±sÄ± Danny Fujikawa ile Ryder'Ä±n bu iliÅŸkiden doÄŸan kÄ±z kardeÅŸi Rani de onun diploma aldÄ±ÄŸÄ± anlarda alkÄ±ÅŸlayÄ±p sevinÃ§ Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± attÄ±lar.

Ryder Robinson'Ä±n babasÄ± Chris Robinson tÃ¶rende yoktu. Ama aile fotoÄŸrafÄ±na bakÄ±lÄ±rsa yine de yerine bir "temsilci" gÃ¶nderdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aile pozunda Chris'in ÅŸu andaki karÄ±sÄ± Camime Johnson da gÃ¼lÃ¼mseyerek objektife poz verenler arasÄ±ndaydÄ±.

Bu arada tÃ¶rene katÄ±lamayan Chris Robinson, karÄ±sÄ± Camille'in sosyal medya gÃ¶nderisini kendi Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Ã–zetle Kate Hudson'Ä±n "yamalÄ± bohÃ§a" gibi ama gÃ¼lÃ¼mseyen ailesi mutlu gÃ¼nde de birbirlerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.





BU TANIMLAMA BOÅžUNA DEÄžÄ°L

Kate Hudson'Ä±n ailesini neden bÃ¶yle tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±na gelirsek...

Goldie Hawn ile eski eÅŸi Bill Hudson'Ä±n kÄ±zÄ± olan Kate Hudson. Åžu anda Danny Fujikawa ile niÅŸanlÄ± olan Hudson, ilk evliliÄŸini Ã§ok genÃ§ yaÅŸta Chris Robinson ile yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Â Bu evlilikten bir de oÄŸlu olan Hudson, Call Her Daddy adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda, eski eÅŸiyle iliÅŸkisinden, gencecik yaÅŸta evlenmenin etkilerinden ve "yamalÄ± bohÃ§a" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ailesinden sÃ¶z etti.

TUTKULU BÄ°R AÅžK YAÅžADILAR

Åžu anda 45 yaÅŸÄ±nda olan Kate Hudson, ilk evliliÄŸini kendisinden 12 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Chris Robinson ile yaptÄ±.

AslÄ±nda o sÄ±rada evlenecek kadar hayat tecrÃ¼besi yoktu ama belli ki Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu durumu programda "EvliliÄŸi bir saniye bile sorgulamadÄ±m" diye anlattÄ± Hudson. Bunun nedenini de "AramÄ±zda Ã§ok sÄ±kÄ± bir baÄŸ vardÄ±" sÃ¶zleriyle aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°lk eÅŸi hakkÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶e sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Hudson: "Chris bana aÅŸk hakkÄ±nda Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸretti. Bizim iliÅŸkimiz harika ve Ã§ok tutkulu bir iliÅŸkiydi."

Kate Hudson ile mÃ¼zisyen Chris Robinson, 2000 yÄ±lÄ±nda evlendiler. O sÄ±rada Hudson henÃ¼z 21 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

2004 yÄ±lÄ±nda, ÅŸu anda 20 yaÅŸÄ±na giren oÄŸullarÄ± Ryder'Ä± kucaklarÄ±na aldÄ± eski Ã§ift. Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra da evliliklerini bitirdiler.





HER AÅžKINDAN BÄ°R Ã‡OCUK DÃœNYAYA GETÄ°RDÄ°

Ama Hudson yine de Ã§ok genÃ§ yaÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± bu evliliÄŸinin bir hata olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. YaÅŸadÄ±klarÄ± iliÅŸkinin sevgi dolu ve ayaklarÄ± yere basan bir iliÅŸki olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi Hudson.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, bu ilk evliliÄŸinin bitmesinden sonra Matt Bellamy ile niÅŸanlandÄ±. Bu iliÅŸkisinden de ÅŸu anda 12 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Bingham dÃ¼nyaya geldi.

Kate Hudson son yÄ±llarda Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± olan Danny Fujikawa ile niÅŸanlÄ±. Bu iliÅŸkisinden de 5 yaÅŸÄ±nda Rani adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Kate Hudson, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n farklÄ± iliÅŸkilerden Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼lerinden biri.

Hudson'Ä±n programda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iliÅŸki dinamikleri Ã§ok da geleneksel deÄŸil. Buna inancÄ± da tam. YollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da Hudson ile Robinson arkadaÅŸlÄ±k Ã§erÃ§evesinde bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yyledi Hudson: "Biriyle birlikte olmamanÄ±z onunla gÃ¼zel bir deneyim yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelmez. bunu nasÄ±l yapabildiÄŸimi bilmiyorum ama hepimiz bunu yapabiliyoruz."Â





'Ã‡OCUKLAR DA DAHA FAZLA SEVGÄ° GÃ–RÃœYOR'

Kate Hudson daha Ã¶nce de People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da ailesini "yamalÄ± bohÃ§a" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

Hudson "Birbirimize baÄŸlÄ±yÄ±z ve Ã§ok yakÄ±nÄ±z. AÅŸk ÅŸekil deÄŸiÅŸtirebilir. Ne kadar ilginÃ§ ki bÃ¶yle modern bir aileye sahip olduÄŸunuzda Ã§ocuklar da Ã§ok fazla sevgi gÃ¶rebiliyor" diye konuÅŸtu.

Kate Hudson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri hayat Ã§ok kendine Ã¶zgÃ¼. BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±, eski eÅŸi, eski niÅŸanlÄ±sÄ± ve ÅŸu andaki niÅŸanlÄ±sÄ± bu iÅŸin Ã¼stesinden gelmeyi baÅŸardÄ±.