Eski karısıyla kavgası takıntı haline geldi… Genç aşkı yanında gizlice gözyaşı döküyor

#Brad Pitt#Ines De Ramon#Angelina Jolie
Biten aşklarının ardından öyle bir ayrılık yaşadılar ki üzerinden geçen 8 yıla rağmen ne kavgaları bitti ne de isimlerinin yan yana yazılmasından kurtulabildiler. Üstelik aralarındaki dava da daha bitmedi ve işler yeniden kızıştı…

Ayrılıklarının üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da Brad Pitt ve Angelina Jolie yıllardır Fransa’da edindikleri mülkler üzerinden çetin bir savaşa girişmiş durumdalar.

Ünlü çift, evliyken edindikleri 500 milyon dolarlık şaraphaneleri Chateau Miraval'i, Fransa’da, üzerinde üzüm bağları bulunan ve arazisinde bir de devasa şato olan bu toprakları bir türlü paylaşabilmiş değil.

Angelina Jolie Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra buradaki hissesini ona haber vermeden bir Rus iş adamına satmıştı. Brad Pitt ise bu satışın kendisinden habersiz yapılamayacağını öne sürerek davar açtı ve ikili hâlâ mahkemede savaşıyor…

Bu arada Brad Pitt’in burayı kendisinin aldığını ve evlilik hediyesi olarak yarı hissesini o zamanlar evli olduğu Angelina Jolie’ye hediye ettiğini hatırlatalım.

Evlilikleri 2016’da sona erdiğinden beri Angelina Jolie kendini 6 çocuğuna ve işlerine adamış durumda ve aşka kapıyı kapatmış gibi görünüyor. Brad Pitt’in ise Ines de Ramon’la üç seneye yaklaşan bir ilişkisi var.

Üstelik Pitt ve Ines de Ramon bu ilişki konusunda oldukça ciddiler. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı istedikleri konuşuluyor. Ancak bu bitmeyen Angelina Jolie davası ikisini de deyim yerindeyse yiyip bitirmiş durumda.

Brad Pitt’in bu davayı artık bir takıntı haline getirdiği ve bunun ünlü oyuncu için artık tek anlamının angelina Jolie’ye karşı zafer kazanmak anlamına geldiği konuşuluyor. Ama bu hırsı ve öfkesi artık ona zarar vermeye başlamış.

61 yaşındaki yıldız oyuncunun sevgilisi Ines de Ramon’un bu olan biteni endişeyle izlediği, Brad Pitt’i bundan vazgeçiremediği ve çaresiz kaldığı da söyleniyor.

Konuya yakın kaynaklar Brad Pitt'in eski eşi Angelina Jolie ile devam eden savaşının onu o kadar yıprattığını söylüyor ki, kız arkadaşı Ines de Ramon bunun onu hem zihinsel hem de fiziksel olarak çökertebileceğinden korkuyor.

"Ines, bu bitmek bilmeyen mücadelenin Brad'i ne kadar yorduğunu görebiliyor. Azmine hayran ama bu onu derinden endişelendiriyor. Brad'in açıkça canını acıtan bir şeye bu kadar kaptırmasını izlemek onun için gerçekten zor. Bu gerçekten bitmek bilmeyen bir karmaşa ve çift olarak onları mahvedebilir."

Üç yıldır birlikte olan Pitt ve de Ramon çok mutlu görünse de söylenenlere göre sevgilisi, Pitt'in Jolie'ye karşı kazanma konusundaki amansız kararlılığının, mutlu ilişkilerine karanlık bir gölge düşürdüğünü çevresine itiraf etmiş.

"Brad dava konusunu her açtığında, tamamen değişiyor. Gerginleşiyor ve sinirleniyor, sanki başka biriymiş gibi. Ines buna 'kavga modu' diyor ve dayanamıyor çünkü tanıdığı o sıcakkanlı, sakin insanla hiçbir ilgisi yok. Bu durum onu ​​gerçekten yıpratıyor."

Brad Pitt’le birlikte olmaya başladığından beri esmer güzeli olarak anılan Ines de Ramon’un sanki ünlü aktörün iki farklı versiyonuyla birlikteymiş gibi hissettiği ve aşık olduğu tatlı, ayakları yere basan adamın Angelina Jolie söz konusu olunca öfkeli ve kin dolu, korkutucu bir adama dönüştüğü kulaktan kulağa yayılıyor…

