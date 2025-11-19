Bunu sÃ¶ylemek iÃ§in yÄ±llarca sessiz sessiz beklemiÅŸ... Eski karÄ±sÄ±nÄ±n boÅŸanmasÄ±na bir yanÄ± Ã¼zÃ¼ldÃ¼, bir yanÄ± sevindi: Bana ettiklerini buldu

Haberin DevamÄ±

BazÄ±larÄ± boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸini hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karÄ±r, geride izleri bile kalmaz... BazÄ±larÄ± da gerÃ§ekten onun kendisinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilgiyle takip eder.

Hele Ã¼nlÃ¼ bir eski Ã§ift sÃ¶z konusuysa zaten Ã¶zel olarak izlemese bile olup biteni gÃ¶rÃ¼r... Bir ÅŸekilde haberdar olur...

TÄ±pkÄ± Tom Cruise ile Nicole Kidman gibi!

Â

Ä°KÄ°SÄ° DE BOÅžANDIKTAN SONRA BAÅžKA EVLÄ°LÄ°KLER YAPTI

1990 ile 2001 arasÄ±nda evli kalan eski Ã§ift, yollarÄ±nÄ± uzun zaman Ã¶nce ayÄ±rdÄ±lar. Bu sÃ¼reÃ§te Tom Cruise, Katie Holmes ile evlenip boÅŸandÄ±. Bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi oldu.

Kidman da Keith Urban ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. OnlarÄ±n da iki tane kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Haberin DevamÄ±

Cruise ile Holmes Ã§ok daha Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±lar ama Kidman ile Urban'Ä±n evliliÄŸi 19 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ ve bu yÄ±l bitti.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi kendisine yakÄ±n kaynaklarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Tom Cruise eski karÄ±sÄ± Nicole Kidman'Ä±n boÅŸanmasÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ediyor.

Hatta Nicole Kidman'Ä±n son durumuna iliÅŸkin yakÄ±n Ã§evresine yorumlar bile yapÄ±yor... 63 yaÅŸÄ±ndaki Tom Cruise'a gÃ¶re, Kidman'Ä±n bu boÅŸanma sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± bir tÃ¼r "karma.."

Yani yÄ±llar Ã¶nce boÅŸanÄ±rken kendisine yaptÄ±klarÄ±nÄ±n bedelini Ã¶dÃ¼yor!





MEÄžER TOM O DÃ–NEMDE Ã‡OK Ä°NCÄ°NMÄ°Åž

Cruise, yakÄ±n Ã§evresinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re eski karÄ±sÄ± Nicole Kidman ile Keith Urban'Ä±n boÅŸanmasÄ±yla ilgili haberleri, gÃ¶zlerini bile kÄ±rpmadan takip ediyor.

Daha da Ã¶tesinde yakÄ±nlarÄ±na bu konuda yorum bile yapÄ±yor.

Bir kaynak, International Business Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda "Nicole ile Tom boÅŸanÄ±rken, bÃ¼tÃ¼n suÃ§lamalar ve kÃ¶tÃ¼ eleÅŸtiriler Tom Cruise'a yÃ¶nelmiÅŸti. Nicole Kidman ise bu boÅŸanmada "boynu bÃ¼kÃ¼k" taraf olarak gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve bÃ¼tÃ¼n sempatiyi Ã¼zerine toplamÄ±ÅŸtÄ±" diye hatÄ±rlattÄ±.

Yine aynÄ± kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Tom Cruise, o dÃ¶nemde Nicole Kidman'Ä±n, ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ele alÄ±ÅŸ ÅŸekli yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok incinmiÅŸti...

Haberin DevamÄ±

AnlatÄ±lanlara gÃ¶re "Kidman televizyon ekranlarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±, Cruise'un kendisinden daha kÄ±sa olan boyuyla ilgili ÅŸakalar yaptÄ±.

Kendini kurban olarak gÃ¶sterdi. Tom Cruise ise bÃ¼tÃ¼n bunlara ve kendisine yÃ¶nelen eleÅŸtirilere karÅŸÄ± sessiz kaldÄ±.

AslÄ±nda Tom Cruise, Kidman ile boÅŸandÄ±klarÄ± dÃ¶nemde gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n kendini bu evliliÄŸin bir kurbanÄ± gibi gÃ¶stermesinden bir de ondan kÄ±sa olan boyuyla ilgili ÅŸakalar yapÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± epey incinmiÅŸ.





HAKLI Ã‡IKTIÄžINI DÃœÅžÃœNÃœYOR

Yine bu kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Tom Cruise, Kidman'Ä±n Keith Urban ile boÅŸanmasÄ±na bakÄ±nca kendisinin haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor...

Haberin DevamÄ±

SÃ¶z konusu kaynaklar "Bu adamÄ±n (Keith Urban kast ediliyor) beyaz bir at Ã¼zerinde gelip Nicole'Ã¼, Cruise ile evliliklerinin cehennem gibi anÄ±larÄ±ndan kurtaran bir aziz gibi gÃ¶sterilmesi onu rahatsÄ±z ediyordu" diye anlattÄ± durumu.

Tom Cruise'a yakÄ±n kaynaklar, oyuncunun eski karÄ±sÄ± Nicole Kidman'Ä±n boÅŸanmasÄ±nÄ± yakÄ±ndan izlediÄŸini ve bir yanÄ±nÄ±n eski karÄ±sÄ± iÃ§in Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cruise, Kidman'Ä±n ne kadar incindiÄŸini Ã§ok iyi biliyor. Ama diÄŸer yandan da kendine bir nefes alma alanÄ± da aÃ§Ä±yor.

Nicole Kidman ile boÅŸanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda ve hemen sonrasÄ±nda kendisine yÃ¶nelen eleÅŸtirileri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p "Bunlar hep karma" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de saklamÄ±yor kimseden.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸin daha da ilginÃ§ yanÄ±, Cruise daha baÅŸÄ±ndan beri eski karÄ±sÄ± Nicole Kidman ile Keith Urban'Ä±n birbirlerine fazla uyumlu bir Ã§ift olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu sÃ¶ylenenlere gÃ¶re.





Nicole Kidman ile Keith Urban'Ä±n 2006'da baÅŸlayan evliliÄŸi son noktaya geldi... YakÄ±n Ã§evresine bakÄ±lÄ±rsa Tom Cruise, eski karÄ±sÄ± Kidman ile Urban'Ä±n birbirlerine uyumlu bir Ã§ift olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yormuÅŸ hep.