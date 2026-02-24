Eski karÄ±sÄ± ona pis tacizci demiÅŸti... Sonuna kadar sÃ¼rpriz aÅŸkÄ±nÄ±n arkasÄ±nda duruyor: Rahat bÄ±rakÄ±n, biz mutluyuz

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte Ä°ngiliz model, oyuncu ve tasarÄ±mcÄ± Elizabeth Hurley ile AmerikalÄ± country mÃ¼zisyeni Billy Ray Cyrus'Ä±n aÅŸkÄ± da buna bir Ã¶rnek.

Her ne kadar sÃ¶ylentiler ortalarda dolaÅŸsa da Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken Ã§ekilen bir pozlarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸÄ±ncaya kadar kimse onlarÄ±n birlikte olduÄŸuna inanmamÄ±ÅŸtÄ±.

Ama 60 yaÅŸÄ±ndaki Liz Hurley ile 64 yaÅŸÄ±ndaki Billy Ray Cyrus'Ä±n bu ÅŸaÅŸÄ±rtan aÅŸkÄ± Ã¼stelik daha da gÃ¼Ã§lenerek sÃ¼rÃ¼yor.

ESKÄ° KARISI AÄžIR SÃ–ZLER SÃ–YLEDÄ°

AyrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sevgilileriyle bile gayet iyi geÃ§inmesiyle bilinen Liz Hurley, sevgilisi Billy Ray'i eski karÄ±sÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r sÃ¶zlerine karÅŸÄ± da korudu.

Billy Ray Cyrus'Ä±n kÄ±sacÄ±k bir evlilik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Firerose, onun hakkÄ±nda Ã¶yle kolay yenilir yutulur olmayan sÃ¶zler sarf etti.

GerÃ§ek adÄ± Johanna Hodges olan Firerose, Billy Ray Cyrus'Ä± "pislik bir tacizci" olarak nitelendirdi.

Yedi aylÄ±k evlilikleri sÄ±rasÄ±nda Billy Ray Cyrus'Ä±n kendisine bencilce, acÄ±masÄ±z ve kaba davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Hatta Firerose, Billy Ray Cyrus'Ä±n kanser nedeniyle iki memesini birden aldÄ±rmasÄ±yla dalga geÃ§tiÄŸini de ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bu konuda da bir ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±. O kayÄ±tta da Billy Ray gerÃ§ekten o sÄ±rada karÄ±sÄ± olan Firerose'a hakaret hatta kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren sÃ¶zler sarf ediyor.

Cyrus'Ä±n sadece 7 ay evli kaldÄ±ÄŸÄ± Firerose Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± hakkÄ±nda "Pislik bir tacizci, bencil ve kaba bir adam" diye konuÅŸtu.



HÄ°Ã‡BÄ°RÄ°NÄ° CÄ°DDÄ°YE ALMIYOR

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Liz Hurley, Firerose'un Billy Ray hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi hiÃ§bir ÅŸeyi ciddiye almÄ±yor. BunlarÄ±n iliÅŸkilerini bozmasÄ±na izin vermiyor.

Hurley'e yakÄ±n bir kaynak bu konuda "Liz, skandallar ve kavgalÄ± iliÅŸkiler sÃ¶z konusu olduÄŸunda bunlarÄ±n Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼. Bu yÃ¼zden de Firerose'un bu sÃ¶zlerini hiÃ§ umursamÄ±yor. Bunlardan endiÅŸelenmiyor" diye konuÅŸtu.

Bu arada bu iddialara gÃ¶re bazÄ± arkadaÅŸlarÄ± da Billy Ray Cyrus konusundaki endiÅŸelerini Liz Hurley'den gizlemiyorlar. Onu uyarÄ±yorlar. Ama Hurley onlara bile aldÄ±rmÄ±yor.

'BÄ°RLÄ°KTE MUTLUYUZ'

Hurley, eski karÄ±sÄ±nÄ±n, ondan boÅŸanmasÄ±na raÄŸmen Billy Ray'in ÅŸÃ¶hretinden faydalanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

BugÃ¼ne kadar Hint asÄ±llÄ± iÅŸ insanÄ± Arun Nayar ile evlenip boÅŸanan, Hugh Grant ve Sean Warne ile Ã§ok konuÅŸulan aÅŸklar yaÅŸayan Elizabeth Hurley bu yeni iliÅŸkisinden memnun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor yakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re.

Hatta herkese "Bizi rahat bÄ±rakÄ±n. Birlikte Ã§ok mutluyuz" bile diyor.

OÄžLU DA Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE SICAK BAKMIYOR

Hurley'Ä±n iÅŸ insanÄ± Steve Bing ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen tek oÄŸlu Damian'Ä±n da bu iliÅŸkiye pek sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyordu.

Ä°ddialara gÃ¶re Damian, annesinin artÄ±k bÃ¼tÃ¼n vaktini sevgilisine ayÄ±rÄ±p kendisiyle eskisi gibi ilgilenmemesinden yana dertliydi.

Ama sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Hurley, artÄ±k 23 yaÅŸÄ±na gelen oÄŸlunun kendi hayatÄ±nÄ± yaÅŸamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bu yÃ¼zden de bu konudaki eleÅŸtirilere de kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kamÄ±ÅŸ durumda.

