Eski karısı memleketinden kaçacak duruma geldi… O genç sevgilisiyle yatlarda gününü gün ediyor

Angelina Jolie ile 2004’te başlayan ilişkilerini 2014’te nikah masasına taşımışlar, iki yıllık evlilikten sonra da yollarını ayırmışlardı.

Yıllar süren boşanma davaları daha geçen sene sonlanan eski eşler bu dava bitse de Fransa’daki şatoları için girdikleri bir başka hukuk mücadelesini sürdürüyorlar.

Brad Pitt, yeni filminin çekimleri için bir süredir Yunanistan’da. 62 yaşındaki ünlü oyuncu "The Riders" adlı dram filmini çekedursun Angelina Jolie’nin yıllar süren davalar, bunların masrafları ve yarattığı psikolojik baskılardan dolayı çökmüş halde.

Güzel yıldızın önce New York’taki dairesini sattığı, şimdi de Los Angeles’taki malikanesini satışa çıkardığı biliniyor.

Son yıllarda ona hiç mutluluk vermeyen, sürekli huzursuz olduğu memleketinden soğuyan Angelina Jolie’nin mutluluğu uzak diyarlarda aradığı ve bir başka ülkeye tanışacağı iddia ediliyor.

Zaten kimilerine göre bu kararı çoktan vermiş olan Angelina, Brad Pitt’in mahkemeden aldırdığı karar gereği reşit olmayan iki çocukları; ikizleri Knox ve Vivienne’i Los Angeles’ta tutmak zorundaydı.

İkizler reşit olacağı için bu karar geçerliliğini kaybedecek ve böylece Angelina Jolie çocuklarıyla istediği ülkeye gidebilecek.

Hal böyleyken Brad Pitt de 2022’nin sonundan beri birlikte olduğu kendisinden epey genç sevgilisi Ines de Ramon’la birlikte ve gayet mutlu bir ilişkisi var.

Los Angeles’taki ünlü mücevher markasının yöneticiliğini yapan Ines de Ramon işini gücünü bıraktı ve sevgilisi Brad Pitt’le birlikte Yunanistan’a gitti.

Brad Pitt burada hem filmini çekiyor hem de aslında sevgilisiyle tatil yapmış gibi oluyor. Ünlü çift geçtiğimiz gün güzel havayı da fırsat bilerek lüks bir yatla Yunan sahillerinde gezintiye çıktılar.

Çift son birkaç aydır birlikte görüntülenmiyor, bu da aralarında bir soğukluk olabileceği söylentilerine yol açıyordu. Son fotoğraflar ise çiftin birlikte ve gayet mutlu olduklarını kanıtlıyor.

İlişkilerinde çoktan üç yılı deviren Brad Pitt ve Ines de Ramon’un uzun süredir de birlikte yaşadıkları ve evlilik hazırlığı içinde oldukları da söylentiler arasında.

