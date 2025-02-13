Eski eşler ve yeni aşkları buluştu, herkes şaştı kaldı: Karısının ismini bile karıştırmış

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Boşansalar bile çocukları için dost kalmaya devam eden eski karı koca yıllar içinde başka insanlarla birlikte oldular, işlerine de ayrı ayrı devam ettiler.
HER ŞEYİ BİRLİKTE KAZANMIŞLARDI
Ancak kazandıkları büyük şöhret ve serveti evli oldukları yıllarda birlikte elde eden ikili aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ekranlara birlikte geri döndü.
Herkesi şaşırtan bu ortaklık ve dostluk hikâyesinin kahramanları onları ekrandan tanıyanlar için yabancı isimler değiller.
Tarek El Moussa ve eski eşi Christina Haack, uzun yıllar televizyonda emlakçılık, ev yenileme ve dekorasyon porgramları yapmış, çok sevilen ve izlenen bu yapımlar sayesinde de çok ünlü ekran yüzleri olmuşlardı.
BOŞANDILAR, YOLLARINA BAŞKA AŞKLARLA DEVAM ETTİLER
Evliliklerini yıllar önce bitiren ünlü çift yollarına başka aşklarla devam etti. Ancak yine de aralarındaki dostluk bitmedi.
2009 – 2018 yılları arasında evli kalan çiftin 2 çocukları var. Tarek El Moussa ikinci evliliğini Heather Rae Young’la 2021’de yaptı, bu evlilikten de bir oğlu oldu.
Christina Haack ise önce yine kendisi gibi ünlü bir sunucu olan Ant Anstead’le evlendi, çift bir oğulları olduktan sonra 2021’de ayrıldı.
ÜÇ EVLİLİK ESKİTTİ, SON EŞİNDEN BOŞANIP YİNE AŞKA KOŞTU
Haack üçüncü kez şansını deneyerek bu kez de kocası Josh Hall'la evlenmiş, bu evlilik de geçen yılın eylül ayında büyük kavgalarla sona ermişti.
Aşka olan inancını kaybetmeyen Christina Haack bu kez de Christopher Larocca adında biriyle yeniden ilişki yaşamaya başladı.
Aşkını sosyal medya hesabından ilan eden Christina Haack bir yandan da ilk eşi Tarek El Moussa’yle program yapmaya geri döndü.
DÖRT KİŞİLİK YEMEK… ESKİ EŞ VE YENİ EŞ SARILIP ÖPÜŞTÜ
İşte haberin başında bahsettiğimiz o şaşırtıcı görüntü de bu karışık ilişkiler ağını yaşayan eski eşler ve yeni aşklarıyla yaşandı.
Tarek El Moussa ve eşi Heather Rae Young, Christina Haack ve yeni sevgilisi Christopher Larocca’yle birlikte akşam yemeğine çıktı.
Birlikte bol bol fotoğrafları çekilen dörtlünün son derece neşeli oldukları gözden kaçmazken, Heather Rae Young ve Christina Haack’ın gecenin sonunda vedalaşırken sarılıp öpüşmeleri de dikkat çekti.
ESKİ KARISINA DESTEK ÇIKTI, YENİ KARISININ İSMİNİ KARIŞTIRDI
Tarek El Moussa ve eşi Heather Rae Young, Christina Haack’ın Josh Hall ile yaşadığı zorlu boşanma sürecinde de ona açıkça destek vermişler “İhtiyacı olan her şey için buradayız, bizim çocuklarımız var, o ne zaman isterse arkasındayız” diye açıklama yapmışlardı.
Tarek El Moussa geçenlerde de eşi Heather’a dili sürçüp eski karısının ismiyle seslenip “Christina” diye bağırdığını itiraf etmişti…