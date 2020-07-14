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Eski eşler Nida Nur Yıldız ile Burak Etiler ilk kez Neler Oluyor Hayatta’da karşı karşıya geldi
“Eski eşim özel görüntülerimi whatsapp gruplarından arkadaşlarıyla paylaştı” diyerek şikayetçi olan güzellik uzmanı Nida Nur Yıldız bir anda Türkiye’nin gündemine oturmuştu.
Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı, “Neler Oluyor Hayatta” programında eski eşler Nida Nur Yıldız ile Burak Etiler ilk kez karşı karşıya gelerek yüzleşti.
Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de...
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