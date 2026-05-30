Eski eÅŸler kÄ±zlarÄ±nÄ±n mezuniyet tÃ¶reninde buluÅŸtu... Birbirlerinden sanki mikrop varmÄ±ÅŸ gibi kÃ¶ÅŸe bucak kaÃ§tÄ±lar

AslÄ±nda aralarÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k aÅŸk Ã§oktan bitmiÅŸti. Onlar da daha fazla zaman yitirmeden kendi hayatlarÄ±na gitmek istedi.

Sonunda boÅŸandÄ±lar. Ä°kisi de kendilerine farklÄ± hayatlar kurdu.

Yine de Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na onlarÄ±n Ã¶nemli gÃ¼nlerinde bir araya geliyorlar.

Bunun son Ã¶rneÄŸi de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaÅŸandÄ±. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ±nÄ±n lise mezuniyetinde buluÅŸtular. Ama Ã¶yle garip bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilediler ki en ilgisiz insanlar bile onlardan gÃ¶zlerini alamadÄ±.





EVLÄ°LÄ°K 17 YILDA BÄ°TTÄ°

Bu hikayenin kahramanlarÄ± 45 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Jessica Alba ile 47 yaÅŸÄ±ndaki eski kocasÄ± Cash Warren. 2008 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§ift, geÃ§en yÄ±l resmen boÅŸandÄ±lar.

17 yaÅŸÄ±nda Honor, 14 yaÅŸÄ±nda Haven adÄ±nda iki kÄ±zÄ± ve Hayes adÄ±nda 8 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu var eski Ã§iftin. ArtÄ±k tarihe karÄ±ÅŸan aÅŸklarÄ±nÄ±n ilk meyvesi olan Honor, Ã¶nceki gÃ¼n liseyi bitirdi.

Onun mezuniyet tÃ¶reni iÃ§in de eski Ã§ift Jessica Alba ile Cash Warren bir araya geldi. Ama o mutlu gÃ¼nde birbirlerinden neredeyse kaÃ§tÄ±lar. Ya da iki eski eÅŸ deÄŸil de sanki bir tÃ¼rlÃ¼ ateÅŸkesi saÄŸlayamamÄ±ÅŸ iki dÃ¼ÅŸman gibi oturdular.





Ä°KÄ° DÃœÅžMAN GÄ°BÄ° OTURDULAR

Honor diplomasÄ±nÄ± alÄ±rken Jessica Alba bir sÄ±ranÄ±n en sonunda yerini aldÄ±. Cash Warren ise aynÄ± sÄ±ranÄ±n Ã¶teki ucunda oturdu.

YanÄ±na da oÄŸlu Hayes'i aldÄ±. Eski Ã§iftin bu tuhaf hali de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Alba ile Warren'Ä±n boÅŸandÄ±ktan sonra Ã¶yle Ã§ok da iyi geÃ§inmediklerinin bir gÃ¶stergesi olarak yorumlandÄ±.





Jessica Alba bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Honor'Ä±n mezuniyet tÃ¶reninde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.





Genellikle bÃ¶yle Ã¶nemli gÃ¼nlerde "aile pozuna" eski kocasÄ± Cash Warren da girerdi. Ama Alba bu kez onun olmadÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflara sosyal medya sayfasÄ±nda yer verdi.

Â Jessica Alba boÅŸandÄ±ktan sonra genÃ§ meslektaÅŸÄ± Danny Ramirez ile yeni bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. Alba ile 33 yaÅŸÄ±ndaki Ramirez'in aÅŸkÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re gayet iyi gidiyor.





Cash Warren ise boÅŸandÄ±ktan sonra bir tek kiÅŸiyle deÄŸil farklÄ± farklÄ± kadÄ±nlarla gayet samimi bir ÅŸekilde objektiflere takÄ±ldÄ±. KÄ±zÄ±nÄ±n mezuniyet tÃ¶reninde de yanÄ±na oÄŸlunu alÄ±p oturdu.





'KARDEÅž GÄ°BÄ° OLMUÅžTUK'

GeÃ§en yÄ±l evliliklerinin bittiÄŸini aÃ§Ä±klayan "ArtÄ±k kardeÅŸ gibi olmuÅŸtuk. EvliliÄŸimizde epeydir aÅŸk yoktu" diyen Alba ile Warren, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda boÅŸanma anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalandÄ±.

Jessica Alba ile Cash Warren, birbirlerine nafaka Ã¶dememe konusunda anlaÅŸtÄ±.

YÄ±llardÄ±r eve "ekmek gÃ¶tÃ¼ren" tek kiÅŸi olduÄŸu sÃ¶ylenen Jessica Alba da 100 milyon dolarÄ± aÅŸkÄ±n servetinden sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir miktarÄ± Ã¶deyerek kazancÄ±nÄ± da bir anlamda elinde tutmayÄ± baÅŸardÄ±.





BÃœYÃœK SERVETÄ°NÄ° KURTARDI

Tabii ki boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± Cash Warren'a bir miktar para Ã¶demeyi kabul etti.. Ama sadece 3 milyon dolar. Bunu da iki taksitte Warren'a vermesi gerekti.

TMZ adlÄ± sitenin haberine gÃ¶re 46 yaÅŸÄ±ndaki Cash Warren, 2017 yÄ±lÄ±nda birlikte satÄ±n aldÄ±klarÄ± Beverly Hills'teki malikaneyi de iÃ§eren maddi varlÄ±klarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak iki taksit halinde 3 milyon dolar alacak.

Jessica Alba, bu miktarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± bu yÄ±l, geri kalan yarÄ±sÄ±nÄ± da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Ã¶deyecek.

Ã‡OCUKLARININ ORTAK VELAYETÄ°NÄ° ALDILAR

44 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z Jessica Alba, geÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± boÅŸanma davasÄ± kapsamÄ±nda yasal iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± Warren soyadÄ±nÄ±n yerine kariyerinde kullandÄ±ÄŸÄ± evlilik Ã¶ncesi soyadÄ± olan Alba'yÄ± geri almak istediÄŸini belirtmiÅŸti.



Bu konu da Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸtu. YÄ±ldÄ±z, artÄ±k yasal iÅŸlemlerinde de Alba soyadÄ±nÄ± kullanacak.

Jessica Alba ile Cash Warren, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±, 17 yaÅŸÄ±ndaki Honor, 14 yaÅŸÄ±ndaki Haven ve 8 yaÅŸÄ±ndaki Hayes'in ortak velayetini de aldÄ±.

Evliliklerinin biteceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± ilk dÃ¶nemlerde Alba ile Warren'Ä±n epeydir evde karÄ± koca gibi deÄŸil iki kardeÅŸ ya da ev arkadaÅŸÄ± gibi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyordu.Â





YILLARDIR EVÄ° JESSICA GEÃ‡Ä°NDÄ°RÄ°YORDU

Zaten bu konuyu Alba da konuk olduÄŸu bir sohbet programÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a itiraf etmiÅŸti.

Eski Ã§iftle ilgili sÃ¶ylenen bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da Cash Warren'Ä±n epeydir herhangi bir projede Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, evi Alba'nÄ±n geÃ§indirdiÄŸiydi.

Alba'nÄ±n yakÄ±nlarÄ± "Eve ekmek gÃ¶tÃ¼ren kiÅŸi yÄ±llardÄ±r Jessica Alba. Ãœstelik artÄ±k aralarÄ±nda aÅŸk da kalmadÄ±. KocasÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ± onun iÃ§in Ã§ok daha iyi olur" diye yorum yapÄ±yorlardÄ±.